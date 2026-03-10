¿Lo recordabas? Cuando Romario entró de cambio siendo técnico para intentar vencer a un joven Memo Ochoa

El futbol siempre tiene sorpresas que desenterrar. Ahora que Guillermo Memo Ochoa volverá a ser tomado en cuenta para la Selección mexicana, en vísperas de un sexto Mundial a los 40 años, hay capítulos en su trayectoria que aunque empolvados, son dignos de recordar.

Por ejemplo el de aquel 2007, cuando era el arquero de las Águilas con 22 años y estaba encarrilado a ser figura internacional. Ya había ido por ejemplo a su primer Mundial aunque como tercer portero en Alemania por detrás de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona. También, ya había levantado el único título de Liga MX que consiguió en 2005.

Era la Copa Sudamericana, esos torneos que tanto bien le hicieron a México y a muchos de sus futbolistas. El América, que era dirigido por Daniel Brailovsky y avanzaron en las fases con autoridad sobre los sudamericanos, incluso llegando a la final que perdieron con Arsenal de Sarandí.

Romario intentó anotarle a Memo Ochoa

En cuartos de final se toparon con el Vasco da Gamma, uno de los equipos más prolijos y fuertes de Brasil.

El juego de ida fue ganado por el América 2-0 en el Azteca, por lo que se les vaticinó una guerra en el partido de vuelta en el Sao Januario.

Lo curioso es que Romario de Souza Faría, el mítico delantero de Brasil, campeón del Mundo en 1994 y figura del Barcelona, era el entrenador de los brasileños.

Dirigía con pans y traía puestos los tachones de futbol por si las dudas. Su equipo anotó al minuto 11 por medio de Leandro Amaral y se fueron al descanso a confeccionar la estrategia.

El América se salvó varias veces como era habitual gracias a las manos de Ochoa que sacaba todo lo que le llegaba. Así pues, Romario, que se mecía los cabellos de desesperación, entró de cambió en el segundo tiempo. Es decir, él mismo como entrenador se metió a tratar de anotarle a Memo Ochoa.

Guillermo Ochoa en el calentamiento del AEL Limassol. Foto de FB: AEL Limassol

Increíblemente no lo consiguió, sobre todo cuando picó un cabezazo al piso que Memo Ochoa sacó con esos reflejos felinos, que aunque ya no los tiene, los ha cambiado por experiencia.