América toma ventaja sobre Philadelphia Union en Concacaf, pero pierde a Luis Ángel Malagón  

Costosa victoria del América en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Superó 0-1 al Philadelphia Union, pero perdió al guardameta Luis Ángel Malagón por una lesión que vislumbra grave para sus aspiraciones con la Selección Mexicana y la Copa del Mundo 2026.

La mezcla de emociones vieron su pico durante el primer tiempo. Dominio azulcrema que adelantó al equipo mexicano en el Subaru Park, con gol de Raphael Veiga (20’).

El brasileño cumplió en su presentación en Estados Unidos con un golazo que fulminó al meta Andrew Rick. A pase del “Rayito” Brian Rodríguez, Raphael Veiga definió en dos toques con la pierna izquierda.

El gozo americanista se esfumó en lo anímico pasados los 36 minutos. El infortunio tocó a Luis Ángel Malagón. El portero, en un intento de despeje ante la presión de Milan Iloski, sufrió una lesión del Tendón de Aquiles.

Las alarmas en el equipo se prendieron. La mirada del cuerpo médico era desalentadora, al tiempo que retiraban a portero en camilla.

El lugar de Malagón fue tomado por Rodolfo Cota, quien sufrió los 10 minutos del cotejo entre el embate del conjunto de la Major League Soccer.

En la segunda parte, la mejor oportunidad de gol la volvió a tener Rapahel Veiga, con un tiro frontal que fue desviado por la defensa del Philadelphia Union de manera fortuita.

Por el equipo estadounidense, la mejor jugada de gol la protagonizó Bruno Damiani a pase de Frankie Westfield. El dorsal 9, que entró de cambio, sacó un potente disparo cruzado que pasó por encima del marco de Rodolfo Cota. Y en el tiempo agregado, Milan Iloski también perdonó, con un disparo frontal dentro del área, pero que bloqueó la defensa americnaista.

A reserva del parte médico de Luis Ángel Malagón, el América toma una importante valiosa en la búsqueda del pase a los cuartos de final, al irse en blanco y con gol de visita; la vuelta se jugará el miércoles 18 de marzo, en el Estadio Ciudad de los Deportes.