Trolean a Andrés Vaca, narrador de TUDN por aquel gol que gritó en el debut de Saint-Maximin

El fútbol da revanchas, pero el internet no tiene memoria corta. Tras confirmarse la salida de Allan Saint-Maximin del Club América el pasado sábado 31 de enero, la conversación digital no se centró únicamente en el bajo rendimiento del francés, sino en la estruendosa narración de su debut por parte de Andrés Vaca, el narrador oficial del América por parte de Televisa.

Todo comenzó con aquel gol frente al Atlas en octubre del año pasado. En ese momento, la emoción desbordada del narrador parecía justificada: un refuerzo bomba europeo anotando en su presentación. Vaca no escatimó en adjetivos, pintando a Saint-Maximin como la nueva gran figura de la Liga MX.

Sin embargo, el tiempo terminó siendo el peor enemigo de aquel relato. Tras ese destello inicial, el francés pasó por Coapa sin pena ni gloria, acumulando minutos de intrascendencia hasta su reciente retorno al Lens de su país natal. Con las Águilas sólo jugó 16 partidos anotando tres goles, pero sobre todo, se enfrentó al cuerpo técnico debido a su pereza en los entrenamientos.

El contraste entre la euforia de la narración y el triste final de la etapa del jugador ha desatado una ola de burlas y memes dirigidos al cronista. Entre los comentarios más destacados de los cibernautas en plataformas como X (antes Twitter), se lee:

"Escuchando a Vaca narrar ese gol, pensé que habíamos fichado a Ronaldinho. Resultó ser otro Jeremy Ménez".

"La emoción de Vaca envejeció como leche al sol. Saint-Maximin ya está en Francia y nosotros seguimos esperando que haga otra jugada".

"¿Alguien sabe si Vaca ya pidió perdón por vendernos humo de exportación?"El "Efecto Espejismo"

La salida de Saint-Maximin se suma a la lista de fichajes mediáticos que no logran adaptarse al ritmo del fútbol mexicano. Lo que queda para el registro es el video de aquel gol al Atlas, que hoy sirve más como un recordatorio cómico de cómo la emoción del micrófono puede elevar a un jugador que, al final, terminó regresando a Francia con más maletas que goles.