Super Bowl LX también se juega en la TV: Toño de Valdés y Enrique Burak se enfrentan a Azteca por raiting

El Super Bowl LX ofrecerá una revancha entre Seahawks y Patriots que captará la atención de millones de personas en todo el mundo. Este domingo 8 de febrero, mientras el Vince Lombardi se disputa en el emparrillado del Levi’s Stadium, en México se desarrollará otra batalla igual de intensa, la guerra por el rating en televisión abierta.

El Super Bowl LX tendrá su kickoff a las 17:30 horas del centro de México.

De un lado, Televisa apuesta su prestigio histórico con Antonio de Valdés y Enrique Burak. Del otro, TV Azteca confía en el impacto mediático de Enrique Garay. Dos estilos, dos narrativas, dos audiencias compitiendo por el rating.

La NFL vuelve a colocar a México como uno de sus mercados estratégicos y el Super Bowl 2026 llega con una oferta inédita de hasta cinco opciones para seguir el partido en vivo entre TV abierta, señal de paga y streaming. Sin embargo, el pulso real se dará donde aún se concentran millones de espectadores, Canal 5 y Azteca 7.

Una rivalidad que trasciende el juego

Seahawks y Patriots llegan como campeones de la Conferencia Nacional y Americana, respectivamente, en un duelo cargado de historia. Nueva Inglaterra disputará su Super Bowl número 12 y busca convertirse en la primera franquicia con siete títulos. Seattle jugará su cuarta final y va por su segundo Lombardi.

El antecedente inmediato es el Super Bowl XLIX, uno de los partidos más dramáticos de la historia moderna, ganado por los Patriots 28-24. Ese recuerdo eleva la expectativa deportiva, pero en México el morbo también está en la narración.

Televisión abierta, el campo de batalla

Televisa transmitirá el Super Bowl LX por Canal 5 con Antonio de Valdés y Enrique Burak al frente, acompañados por Alfredo Tame y Memo Schutz. La cobertura se reforzará con la participación de Diana Flores, figura del flag football, además de Georgina Holguín y Valeria Marín.

TV Azteca responderá con Azteca 7 y su equipo encabezado por Enrique Garay, uno de los narradores más reconocidos del país, junto a Pablo de Rubens, Andy Sola y la participación del jugador mexicano Isaac Alarcón como analista.

En un tarde noche que supera los 180 millones de espectadores a nivel global, cada punto de rating en México representa millones de pesos en publicidad, posicionamiento de marca y liderazgo deportivo.

El resto del tablero

La televisión de paga completa el ecosistema. Fox Sports contará con Pepe Segarra, José Pablo Coello y un amplio equipo de análisis, mientras ESPN apostará por Ciro Procuna, Pablo Viruega y Lalo Varela.

En streaming, DAZN ofrecerá el partido con costo adicional, además de IzziGo y Sky+ para suscriptores. La señal internacional en inglés llegará por NBC y se pondrá observar en DAZN, con Mike Tirico y Cris Collinsworth encabezando una producción de alcance global.

El emparrillado decidirá al dueño del Vince Lombardi. La pantalla decidirá quién se queda con el rating.