Xelajú vale menos que un solo jugador de Monterrey y le empató en Concachampions

La lógica del mercado indicaba una goleada, pero la realidad del futbol dictó otra sentencia. En el arranque de la Concacaf Champions Cup 2026, los Rayados de Monterrey se toparon con una muralla de orgullo llamada Club Xelajú. El encuentro de ida de la Primera Ronda terminó con un empate 1-1 que sabe a gloria para los locales y a preocupación para los regiomontanos, sobre todo al analizar la abismal diferencia económica que existe entre ambas instituciones.

El portal especializado Transfermarkt expone una brecha gigantesca: mientras que el valor total de la plantilla del Xelajú apenas alcanza los 4.31 millones de euros, el cuadro de la Sultana del Norte presume una nómina de 60.30 millones de euros. El dato más demoledor es que Anthony Martial, el delantero francés y figura de Rayados, está valuado en 6 millones de euros; es decir, un solo futbolista del Monterrey cuesta más que todo el equipo guatemalteco junto. Sin embargo, en la cancha, esa superioridad financiera desapareció durante 90 minutos de angustia para los dirigidos por la visita.

DRAMATISMO PURO: DEL GOLPE DE JOFFRÉ ESCOBAR AL RESCATE DE ÚLTIMO MINUTO

El partido fue un calvario para los regios. A pesar de intentos como un remate al travesaño de Joaquín Moxica al minuto 7 y la insistencia de Lucas Ocampos, el arco se cerró. La sorpresa mayúscula llegó en la recta final, al minuto 83, cuando Joffré Escobar hizo explotar el estadio. El jugador del Xelajú aprovechó un contragolpe y, con un disparo rastrero junto al palo izquierdo, venció la meta rayada para poner el 1-0. En ese momento, los millones de la nómina mexicana quedaron en silencio ante la algarabía de la afición local que veía caer al gigante.

Jugadores del Xelajú celebrando. Mexsport

Parecía que el equipo del técnico mexicano Roberto Hernández se llevaría una victoria histórica, pero la jerarquía individual apareció cuando el reloj agonizaba. Ya en el tiempo de reposición, al minuto 90'+2, apareció Jesús 'Tecatito' Corona. El veterano sacó un disparo con la derecha desde fuera del área que se coló en las redes para decretar el 1-1 definitivo. Fue un suspiro de alivio para una escuadra que, pese a tener en cancha a figuras como Fidel Ambríz y el propio Martial, estuvo a segundos de firmar un papelón internacional.

TODO SE DEFINIRÁ EN EL GIGANTE DE ACERO

El empate deja la serie abierta, pero con un sabor agridulce para el Monterrey. Si bien lograron evitar la derrota y llevan la definición al Estadio BBVA, el funcionamiento dejó muchas dudas. La incapacidad de superar con claridad a un rival con recursos tan limitados encendió las alarmas en la afición albiazul. Por su parte, Xelajú demostró que en el terreno de juego los presupuestos pasan a segundo plano cuando hay orden táctico y garra.

'Tecatito' Corona festejando su anotación. Mexsport

Ahora, la obligación total recae en los regios para la vuelta la próxima semana. Rayados deberá hacer valer su localía y su poderío económico para avanzar de ronda, pues quedar eliminados ante un equipo cuyo valor total es inferior al de su delantero estrella sería una catástrofe deportiva difícil de explicar. El futbol dio una lección de humildad en Guatemala, recordando que los partidos se ganan con goles, no con euros.