Dos días le tomó debutar a Saint Maximin con Lens; en América tardó 12 días 

Mientras que en el América pasaron 12 días para el debut de Allan Saint-Maximin, con el Lens el atacante francés solamente necesitó dos.

Así como el convencimiento de la directiva del Lens, que en 10 minutos resolvieron la negociación, así de rápido sumó Maxi sus primeros minutos con su nuevo equipo, en actividad de la Copa de Francia.

El triunfo fue para el Lens, por goleada de 4-2 en la visita al Troyes.

Las anotaciones de la victoria corrieron por cuenta de Florian Sotoca (41’), Abdallah Siuma (50’, 58’), y de Andrija Bulatovic (52’), mientras que el conjunto local se hizo presente en el marcador por conducto de Martin Adeline (45’) y de Renaud Ripart (63’).

Maxi ingresó al minuto 62’, con la ventaja de su equipo por 1-4. Sin embargo, nada pudo hacer para evitar de inmediato el gol en contra de Ripart, al 63’.

Maxi sustituyó a Abdallah Sima al minuto 62. RCL

Más tarde, a los 79’, Allan Saint-Maximin vio su primera tarjeta amarilla con el RCL.

De esta manera, el Lens y Maxi avanzan a los cuartos de final de la Copa de Francia.

Cabe recordar que en el América, Saint-Maximin fue fichado el 12 de agosto del 2025. Para su debut en la Liga MX pasaron 12 días entre el proceso de adaptación y los trámites para la visa de trabajo.

El 16 de agosto no entró en la convocatoria para el juego contra los Tigres en el Universitario de Nuevo León. Aquel encuentro correspondiente a la quinta fecha del Apertura 2025, las Águilas lo ganaron por 1-3.

Fue hasta el 24 de agosto, por la sexta jornada, que Saint-Maximin hizo su debut como americanista, en el partido contra el Atlas, en el Estadio Jalisco. El europeo ingresó a los 61 minutos, cuando el marcador era adverso para los dirigidos por André Jardine (2-1).

La igualada la hizo Álvaro Fidalgo (73’), mientras que Maxi hizo valer la primera exigencia del americanismo: gol en su debut y clave para el triunfo sobre los rojinegros (88’). El cuarto gol lo marcó el chileno Víctor Dávila (90’).