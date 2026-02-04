"En 10 segundos": Así se gestó el fichaje de Saint-Maximin con el Lens para salir de México

Lo que comenzó como una salida abrupta del Club América, motivada por un episodio de racismo contra sus hijos en la Ciudad de México, se transformó en menos de 48 horas en uno de los movimientos más sorpresivos del mercado europeo. Allan Saint-Maximin ya es jugador del RC Lens, y su historia de cómo se dio el contrato habla de un deseo del propio jugador por dejar el país.

Jean-Louis Leca, director deportivo del conjunto francés, destapó los detalles de una operación relámpago que se cocinó en la madrugada, justo mientras el fútbol mexicano aún procesaba la baja del francés.

Las conversaciones para la llegada de Saint-Maximin al Lens

La situación detonó el pasado viernes en la noche. Mientras el Lens terminaba su compromiso de la Ligue 1 ante Le Havre, el teléfono de Leca vibró con una llamada que no esperaba.

“Después del partido contra Le Havre el viernes por la noche, recibí un mensaje de Allan y conversamos. Tuve la información de que iba a rescindir su contrato en México. Sería quizás la 1 de la mañana, así que le dije: 'dame 5 minutos, te devuelvo la llamada'. Llamé de inmediato a Benjamin Parrot (director general) y a Victor Linglar (director jurídico). Hablamos los tres en plena noche”, relató el directivo a medios franceses.

Contrario a las largas esperas que se pueden dar en los fichajes de este tipo, lo de Saint-Maximin a Francia se resolvió en poco tiempo, especialmente porque no se trataba de un tema de dinero, sino de buscar el bienestar de su familia.

“Estuve poniéndome de acuerdo hasta las 4 de la mañana con Allan y sus asesores; le expliqué el proyecto. Con Allan, llegamos a un acuerdo económico en una charla que duró quizás 10 segundos. Me dijo directamente: ‘Jean, no hay ningún problema’,”, confesó Leca, evidenciando que la prioridad del atacante era salir de México de inmediato.

Con el acuerdo verbal cerrado faltaba la aprobación deportiva. Pierre Sage, actual entrenador del Lens y extécnico del Olympique de Lyon, emitió su veredicto.

“En cuanto me levanté, llamé rápido al entrenador y me dijo: "¡Guau! Jugué contra él el año pasado con el OL, estuvo excepcional. Por supuesto que un perfil así, evidentemente, es un sí”.

El contrato firmado es por un periodo corto. “Él viene, estamos juntos 6 meses; tenemos objetivos altos, que no eran los mismos al inicio de la temporada, no nos vamos a mentir. Después nos sentaremos en su debido momento y veremos qué será posible hacer y qué no”, concluyó Leca sobre el fichaje del exjugador del América.