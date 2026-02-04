Framber Valdez a los Tigers: El pitcher latino mejor pagado de la historia

Framber Valdez, el zurdo estelar dominicano, encontró un nuevo hogar en las Grandes Ligas al firmar un contrato de tres años por 115 millones de dólares con los Detroit Tigers, según reportó Jeff Passan de ESPN.

Este acuerdo, que incluye un una opción para dejarlo después de la segunda temporada y ciertas cantidades diferidas, eleva su valor anual promedio (AAV) a 38.3 millones de dólares, convirtiéndolo en el lanzador zurdo mejor pagado en la historia de la MLB (superando el AAV de 36.4 millones de Blake Snell) y también el pitcher latinoamericano con el mayor AAV registrado.

Valdez, de 32 años, llega a Detroit tras una sólida temporada 2025 con los Houston Astros, con los que mantuvo un ERA de 3.66 en 192 innings, con 187 ponches y un impresionante control en el piso.

Dos veces invitado al All-Star, ganador de Serie Mundial y autor de un no-hitter en 2022, Valdez declinó la oferta calificada de 22.05 millones de Houston, lo que le costó a los Astros una compensación de draft.

Su llegada fortalece enormemente la rotación de los Tigers, que ya contaban con el as Tarik Skubal (doble ganador del Cy Young en 2024 y 2025). Junto a Jack Flaherty, Casey Mize y Reese Olson, Detroit arma un staff de pitcheo élite capaz de competir en la AL Central y aspirar a playoffs en 2026.

Este movimiento refleja la agresividad de los Tigers en la agencia libre: tras años de reconstrucción y un regreso a la postemporada en 2024, ahora invierten fuerte para maximizar la ventana de Skubal antes de que expire su control y pueda dejar al equipo.

Kyle Tucker se integra a un lineup estelar de los Dodgers de Los Ángeles, reforzando a un equipo que apunta a extender su dominio en Grandes Ligas rumbo a la temporada 2026. X: @MLB

Los contratos más jugosos firmados esta agencia libre

Kyle Tucker (OF) Dodgers: 4 años / 240 millones (AAV 60M). El mayor contrato de la ventana, récord para un outfielder en free agency reciente.

Dylan Cease (SP) Blue Jays: 7 años / 210 millones (AAV 30M). Inversión masiva en pitcheo por Toronto.

Alex Bregman (3B). Cubs: 5 años / 175 millones (AAV 35M). Refuerzo clave para Chicago en la esquina caliente.

Cody Bellinger (OF/1B). Yankees: 5 años / 162.5 millones (AAV ~32.5M). Regreso al Este con opt-outs.

Framber Valdez (SP). Tigers: 3 años / 115 millones (AAV 38.3M). El más alto AAV para zurdo y latino.

Bo Bichette (SS). Mets: 3 años / 126 millones (AAV 42M). Apuesta corta pero cara por Nueva York.

Estas contrataciones muestran cómo los equipos contendientes (Dodgers, Yankees, Tigers, Cubs) no dudaron en abrir la chequera por talento élite, elevando el mercado a niveles históricos. La era de los contratos masivos continúa, y Valdez se convierte en pieza clave de la ambición de Detroit por volver a la élite.