¡Error del siglo! Davis sale de Dallas y confirma que su cambio por Luka Doncic fue un desastre

Desde aquel sorprendente 1 de febrero de 2025, el panorama de la NBA cambió drásticamente. Lo que en las oficinas de Dallas se vendió como un movimiento para "equilibrar el roster con defensa de élite", se ha transformado oficialmente en el peor intercambio en la historia de la NBA cuando Mavericks mandó a Luka Doncic a Lakers a cambio de Anthony Davis, quien un año después, ya dejó al equipo para unirse a los Wizards de Washington.

Al comparar este movimiento con desastres históricos como el de Kareem Abdul-Jabbar que fue mandado de Milwaukee Bucks a Lakers en los 70, la magnitud del error de los Mavericks cobra una dimensión catastrófica. Mientras Anthony Davis lucha contra la gravedad de sus lesiones en Texas, Luka Doncic ha catapultado a los Lakers a un estatus de contendientes.

Luka Doncic firmó su renovación con Lakers, una vez que los Mavericks lo mandaron a Los Angeles para no asumir el super max al que tenía derecho. AFP

Comparativa Estadística: Durabilidad vs. Dominio

Anthony Davis con los Mavericks: Su paso por Dallas ha sido intermitente. En los escasos 29 encuentros que jugó, sus promedios se situaron en 20.2 puntos, 10.8 rebotes y 1.8 bloqueos. Aunque sus porcentajes de tiro (49.2% FG) parecen aceptables, su ineficacia desde el perímetro (25.4% 3PT) y su fragilidad física —jugando apenas el 50% de los partidos disponibles— limitaron drásticamente el esquema táctico de Dallas.

Luka Doncic con los Lakers: El esloveno, en contraste, ha florecido en el brillo de Hollywood. Con 69 partidos disputados y promedios de 31.3 puntos, 8.0 rebotes y 8.2 asistencias, Doncic no solo es el motor ofensivo de L.A., sino el favorito al MVP. Su eficiencia es quirúrgica: 46.1% en tiros de campo y un sólido 36.0% en triples, mejorando el rating ofensivo de los Lakers en +8.3 puntos por cada 100 posesiones.

El Impacto en la Franquicia: De la Gloria al Draft

El efecto dominó en las clasificaciones ha sido inmediato. Dallas registró un récord mediocre de 16-13 con Davis en cancha, pero un paupérrimo 26-43 general desde el traspaso, hundiéndose hasta la 12ª posición de la Conferencia Oeste en la temporada 2025-26. Por su parte, los Lakers han ascendido al quinto puesto (30-19 actual) con una proyección clara para pelear por llegar a las Finales de la NBA.

La depreciación de Davis, quien a sus 32 años no logró encajar en el sistema defensivo de los Mavs, obligó a un segundo movimiento desesperado: su cambio a los Wizards por piezas de bajo valor como un veterano Khris Middleton y selecciones de rondas tardías de reclutamiento. En su momento, este colapso administrativo resultó en el despido del GM Nico Harrison y el inicio de una reconstrucción total centrada en el novato Cooper Flagg, lo único que parece rescatable como consecuencia del cambio para los Mavs, que ganaron la lotería que les dio el privilegio de la pasada primera selección global.

Anthony Davis ya había solicitado un cambio de equipo a los Dallas Mavericks, pero su más reciente lesión parecía que sería un impedimento para que se consumara. Reuters

Récords Históricos de Doncic en Los Ángeles

El valor generacional de Luka se ha cementado con hitos que ya superan a leyendas como Kobe Bryant y Magic Johnson en precocidad:

Consistencia de Élite: 26 juegos consecutivos de 30+ puntos, 5+ rebotes y 5+ asistencias.

Triple-Doble Relámpago: Logró un triple-doble antes del descanso (26p/11a/10r) frente a los Wizards.

Explosión en un Cuarto: Anotó 16 puntos con 7 rebotes y 7 asistencias en un solo periodo, una hazaña de versatilidad pura.Históricamente, los movimientos que regalan a un jugador de 26 años en su prime a cambio de un activo veterano y propenso a lesiones terminan destruyendo franquicias. Dallas perdió a un icono, y los Lakers ganaron una nueva dinastía que impactará la liga por la próxima década.