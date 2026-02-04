Los dos equipos de México avanzan a semifinales tras duelo histórico de 31 carreras en la Serie del Caribe

El Estadio Panamericano fue escenario de un juego fuera de cualquier parámetro habitual. Leones del Escogido, de República Dominicana, derrotaron 16-15 a los Federales de Chiriquí, de Panamá, en un partido que rompió el récord histórico de carreras anotadas en un solo juego de Serie del Caribe.

El resultado tuvo un efecto directo para los equipos mexicanos. Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguraron su pase a las semifinales del torneo, beneficiados por la combinación de resultados en el cierre del rol regular.

Las 31 carreras combinadas superaron la marca previa de 28, establecida el 6 de febrero de 1990 en Miami, cuando los Naranjeros de Hermosillo vencieron 20-8 a los Senadores de San Juan. Esta vez, el récord cayó en Zapopan, en un juego que se extendió por más de cuatro horas y que fue una batalla abierta entre ofensivas.

El duelo dejó cifras que retratan su dimensión: 34 imparables, 15 lanzadores utilizados y cambios constantes en el marcador, en una noche que desbordó cualquier guion previsto.

La victoria fue para Emailín Montilla, la derrota para Enrique Saldaña, y Jimmy Cordero cerró el noveno episodio para apuntarse su tercer salvamento del torneo, con el empate representando la última amenaza panameña.

Federales golpearon primero en el segundo inning con jonrón de Luis Castillo y dobletes consecutivos de Christian Bethancourt y Abraham Rodríguez, pero la respuesta dominicana fue inmediata. Leones fabricaron cinco carreras en la parte baja de ese mismo episodio, sacando del juego al abridor Abdiel Saldaña y marcando el tono de un encuentro de toma y dame constante.

A partir de ahí, el juego se convirtió en un intercambio sin respiro. José Ramos y Jhonny Santosencabezaron la reacción panameña, mientras que Franchy Cordero respondió por los dominicanos con cuadrangular y batazos oportunos. Hubo rallies de cinco y seis carreras, errores defensivos, bases robadas y momentos en los que parecía que ninguno de los dos bullpens lograría frenar la avalancha.

La ventaja definitiva llegó en el cierre del octavo inning, cuando Leones del Escogido anotaron dos carreras más frente a Enrique Saldaña, impulsadas por Marco Hernández y Gustavo Núñez. Federales todavía timbraron una en el noveno, pero Jimmy Cordero cerró la puerta con un corredor del empate anclado en tercera.

Con la derrota, Panamá quedó sin margen de maniobra y este jueves, en el último día del rol regular, se jugará su calificación a las semifinales en un partido de ganar o morir frente a los Cangrejeros de Santurce.