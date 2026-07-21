Tri sub 23 vence al Atlante de cara a su debut en Juegos Centroamericanos 2026

A nueve días de debutar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Selección Mexicana sub 23 logró imponer condiciones frente al Atlante (1-0) en partido de preparación disputado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.

Con Eduardo Arce al mando, el Tri sub 23 saltó al terreno de juego para una primera parte en la que no lograron imponer condiciones, sin embargo, tampoco sufrieron con los embates del club azulgrana.

La historia cambiaría para la segunda mitad, ya que Mateo Levy apareció en el minuto 65 de tiempo corrido para poner por delante al conjunto nacional, ventaja que lograrían sostener hasta el silbatazo final, logrando un triunfo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, mismos que arrancan su actividad este jueves 30 de julio.

* Días atrás, el ri sub 23 rescató el empate ante Correcaminos en partido amistoso.

¿Cuándo debuta el Tri sub 23 en los Juegos Centroamericanos 2026?

La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya arrancó desde el lunes 20 de julio, sin embargo, será hasta la segunda semana cuando comience a rodar el balón en las canchas de República Dominicana.

Estos son los duelos que estará disputando el conjunto de Eduardo Arce durante la Fase de Grupos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México es uno de los máximos favoritos para convertirse en medallista y seguir aumentando su cosecha histórica:

México Vs Venezuela / Grupo A - jueves 30 de julio, 14:00 horas (Cibao Stadium).

México Vs República Dominicana / Grupo A – sábado 1 de agosto, 17:00 horas (El Cóndor Stadium).

México Vs Guatemala / Grupo A – lunes 3 de agosto, 14:00 horas (El Cóndor Stadium).

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG