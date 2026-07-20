Juegos Centroamericanos 2026: ¿Cuándo son y dónde ver GRATIS en México?

México será parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, mismos que se llevarán a cabo en Santo Domingo entre el viernes 24 de julio al 8 de agosto; toda la actividad de la justa podrá sintonizarse GRATIS y completamente EN VIVO a través de Imagen Televisión.

Los abanderados de la Delegación Mexicana fueron Gabriela Rodríguez y Juan Manuel Celaya, quienes con sus méritos deportivos lograron el reconocimiento de portar el lábaro patrio durante la Ceremonia de Inauguración en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

La edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 podrá sintonizarse completamente GRATIS y EN VIVO en toda la República Mexicana a través de Imagen Televisión, canal 3.1.

¿Cuándo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?: se llevarán a cabo del viernes 24 de julio al 8 de agosto.

¿Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 dónde ver gratis?: a través de Imagen Televisión y plataformas de YouTube como Centro Caribe Sports y Santo Domingo 2026.

¿Dónde serán los Juegos del Caribe 2026?: en Santo Domingo, República Dominicana.

¿Cuántos deportistas mexicanos participarán?: alrededor de 700 atletas, distribuidos tanto en pruebas individuales como de conjunto.

¿Cuántas disciplinas hay en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 habrá más de 5,000 atletas buscando subir a lo más alto del podio, mismos que serán parte de las 40 disciplinas que repartirán un total de 1,503 medallas, distribuidas en 501 preseas áureas, 501 de plata y 501 de bronce.

Estas son todas las disciplinas que lucirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026:

1. Ajedrez.

2. Atletismo.

3. Badminton.

4. Basquetbol.

5. Beisbol.

6. Boliche.

7. Box.

8. Canotaje de velocidad.

9. Ciclismo.

10. Deportes acuáticos.

11. E-Sports.

12. Ecuestre.

13. Esgrima.

14. Esquí acuático.

15. Futbol.

16. Gimnasia.

17. Golf.

18. Halterofilia.

19. Hockey.

20. Judo.

21. Karate.

22. Lucha grecorromana.

23. Netball.

24. Patinaje.

25. Pentatlón moderno.

26. Raquetbol.

27. Remo.

28. Rugby.

29. Softbol.

30. Squash.

31. Surf.

32. Taekwondo.

33. Tenis.

34. Tenis de mesa.

35. Tiro con arco.

36. Tiro deportivo.

37. Triatlón.

38. Vela.

39. Voleibol.

40. Waterpolo.

BFG