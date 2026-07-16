Tri sub 23 evita derrota ante Correcaminos previo a los Juegos Centroamericanos

México sub 23 vino de atrás para igualar 2-2 ante Correcaminos en el partido amistoso previo a encarar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana; Mateo Levy y Eder López fueron quienes evitaron la caída Tricolor en el Estadio Marte R. Gómez.

Durante una jugada por la banda de la derecha en la que el Tri perdió la tenencia del balón, Correcaminos logró recuperar, llegar a línea de fondo y, tras un centro de Duvan Mina, simplemente el balón se terminó empujando al fondo de las redes en el minuto 3, poniendo al conjunto de Liga de Expansión por delante (1-0).

En el minuto 32 del partido la ventaja para los de Tamaulipas se vería mermada por la expulsión de Alan Di Pippa, quien cometió una dura falta sobre Mateo Levy que le representó la segunda tarjeta amarilla y la expulsión.

No todo estaba escrito n la primera parte y, de nueva cuenta por la banda derecha del combinado Tricolor, Correcaminos llegó hasta la pupila de Emmanuel Ochoa, quien no logró desviar el esférico y en el minuto 45 México sub 23 ya caía 2-0. Así se marcharon al descanso.

México salió revolucionado para la segunda mitad y con un centro desde el costado de la izquierda por parte de Juan Pablo Uribe, Mateo Levy fue contundente ante el arquero Edson Reséndiz para recortar distancias en el 55’ y acercar al Tri en el marcador (2-1).

Los dirigidos por Eduardo Arce no quitaron el dedo del renglón y de inmediato aprovecharon la inercia para hilar una serie de pases que terminó con un remate de Tahiel Jiménez que Eder López terminó mandando al fondo de las redes (62’) y concretar el 2-2 final en el Estadio Marte R. Gómez.

XI inicial de México: Emmanuel Ochoa, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Carlo Soldati, Bernardo Parra, Ariel Castro, Juan Pablo Uribe, Marco Fava, Tahiel Jiménez, Octavio Vázquez y Mateo Levy.

¿Cuándo juega México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La participación del conjunto nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se llevará a cabo a partir del jueves 30 de julio, cuando el Tri de Eduardo Arce busque una nueva presea dorada en el certamen; estos son todos los detalles de los partidos de Fase de Grupos por parte del conjunto nacional:

México Vs Venezuela / jueves 30 de julio, 16:00 horas.

México Vs República Dominicana / sábado 1 de agosto, 19:00 horas.

México Vs Guatemala / lunes 3 de agosto, 16:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG