¡Cerrado! Ángel Correa deja Tigres y firmará con River Plate hasta 2029

Tal y como lo habíamos adelantado hace un par de semana, Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, dejará el futbol mexicano y regresará a su país para jugar con River Plate.

Las cosas estaban muy tensas entre Tigres y ‘Angelito’. Por una parte, el jugador quería regresar a su país, pero el club del norte no iba a dejar ir a su jugador estrella tan fácil.

Ángel Correa calienta el duelo ante Cruz Azul. Mexsport

River Plate y Tigres llegan a un acuerdo por Ángel Correa

De acuerdo con información obtenida por Excélsior, los Tigres y River Plate ya llegaron a un acuerdo por el traspaso de Ángel Correa.

En un inicio, el club Millonario puso en la mesa 13 millones de dólares para ficharlo, sin embargo, los Felinos no fueron accesibles y se mantuvieron en que debían de pagar la cláusula. River, al final, pagará 15 mdd por el traspaso de Correa.

Ahora, lo único que falta para oficializar el fichaje es la terminación de las negociaciones entre ambos clubes por cláusulas de rendimiento de Correa en Argentina.

Aunque ya todo está acordado, Ángel Correa jugará en River Plate y firmó un contrato hasta diciembre de 2029.

¿Hará algún fichaje Tigres para cubrir la baja de Ángel Correa?

Claramente Tigres no quería que Ángel Correa se fuera de la Sultana del Norte. El equipo contaba con él para el corto y mediano plazo.

Sin embargo, sabedores de que un club tan importante en Argentina, como lo es River Plate, quería a ‘Angelito’, entendían que era casi imposible poder retenerlo.

Los Felinos van a evaluar opciones y ver si con el plantel que tienen, tras la salida de Correa, les puede alcanzar para lograr los objetivos, y si no, seguramente irán al mercado de pases para comenzar a evaluar una contratación que pueda suplir a Ángel Correa.