Waterpolo da primer triunfo para México en Juegos Centroamericanos 2026

El equipo femenil de Waterpolo consiguió la primera victoria de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al imponerse 24-5 a Venezuela, compromiso correspondiente a la Ronda Preliminar.

El duelo entre México y Venezuela contó con una duración de 32 minutos, mismos que se dividieron en 4 Cuartos de 8 minutos cada uno, y en donde el conjunto azteca logró imponer condiciones desde el inicio, apoderándose del primer cuarto con un parcial de 5-0.

La historia para el siguiente capítulo mantuvo el dominio mexicano con un parcial de 6-1, mientras que la respuesta por parte de la Vinotinto lucía cercana al recortar una caída parcial de 5-3.

Finalmente, la balanza se decantó completamente durante los últimos ocho minutos del partido, apoderándose del parcial de manera contundente (8-1) y consiguiendo un marcador final de 24-5 y dando el primer paso hacia la siguiente etapa.

México disputa su primer partido de Waterpolo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. JCC 2026

El equipo femenil mexicano es liderado por Carlos Benítez (entrenador), mismo que es acompañado por Eva Ortiz (asistente), mientras que 14 jugadoras representan a la nación:

1. Alicia Fregoso.

2. Ana Julia Ramírez.

3. Dulce Sánchez.

4. Victoria Feliciano.

5. Mercedes Feliciano.

6. Mía Brondo.

7. Maritza Ochoa.

8. Rachel Heredia.

9. Diana Guzmán.

10. Julia Cárdenas.

11. Lucía Carballo (capitana).

12. Valeria Martínez.

13. Alma Luna.

14. Paola Sandoval.

¿Cuándo vuelve a jugar México en Waterpolo?

El siguiente partido de la Selección Mexicana Femenil de Waterpolo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se llevará a cabo este mismo martes 21 de julio en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte ante Puerto Rico.

El conjunto boricua llega al encuentro ante México con plena confianza, ya que dominó y aplastó 22-3 a Guatemala en su debut dentro de la justa.

El compromiso está programado para celebrarse en punto de las 07:20 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México).

El equipo femenil de México en Waterpolo cuenta con 14 representantes. JCC 2026

BFG