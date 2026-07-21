La peor lesión del año en MLB: novato conecta jonrón y acaba con un testículo roto

Lo que parecía la primera gran noche de la joven carrera de Joshua Kuroda-Grauer de los Athletics terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas y dolorosas de la temporada de las Grandes Ligas.

El novato de los Athletics conectó el primer cuadrangular de su carrera en las Mayores durante la victoria de su equipo por 5-2 sobre los Diamondbacks , pero unas entradas después fue golpeado por un foul directo en la ingle que le provocó la ruptura de un testículo y obligó a una cirugía de emergencia.

La organización confirmó este martes que el infielder de 23 años fue colocado en la lista de lesionados de 10 días tras ser intervenido quirúrgicamente por la grave lesión.

Kuroda-Grauer abrió la segunda entrada con el cuadrangular que marcó el primer vuelacercas de su trayectoria en las Grandes Ligas y parecía encaminado a otra actuación sobresaliente.

¿Cómo sufrió Joshua la fractura de testículo?

Sin embargo, durante su tercer turno al bate, en la quinta entrada, una pelota de foul rebotó directamente en su entrepierna.

A pesar del fuerte impacto, el pelotero continuó el turno, conectó un sencillo y permaneció defensivamente en la tercera base durante la parte baja del episodio. Fue reemplazado hasta la sexta entrada, cuando el dolor aumentó y abandonó definitivamente el encuentro.

Horas después se confirmó el diagnóstico: ruptura de un testículo, una lesión extremadamente poco común en el beisbol profesional que requirió cirugía inmediata. Una de las revelaciones de Athletics

El infielder, considerado el octavo mejor prospecto de la organización según MLB.com, apenas debutó en las Grandes Ligas el 29 de junio, pero había sorprendido con un explosivo inicio.

En sus primeros 17 encuetros registró promedio de bateo de .417, con 25 imparables en 60 turnos, un cuadrangular, cuatro carreras impulsadas y un OPS de 1.019, además de desempeñarse sin cometer errores entre la segunda, tercera base y el campocorto.

Su irrupción había sido una de las pocas noticias positivas para unos Athletics plagados de lesiones.

¿Cuánto tiempo estará fuera del diamante?

Diversos reportes señalan que la recuperación de este tipo de cirugía suele tomar entre cuatro y ocho semanas, aunque la cicatrización interna puede extenderse hasta tres meses.

Ese panorama deja abierta la posibilidad de que Kuroda-Grauer no vuelva a jugar durante el resto de la temporada 2026, dependiendo de la evolución de su rehabilitación.

Para cubrir su ausencia, Athletics ascendió desde Triple-A Las Vegas al infielder Max Muncy, mientras el club continúa enfrentando una larga lista de bajas en su roster.

La historia de Kuroda-Grauer pasó, en cuestión de horas, de celebrar el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas a protagonizar una de las lesiones más inusuales y dolorosas que se recuerdan en el beisbol reciente.