El Chelsea rompe el mercado: Morgan Rogers es la contratación británica más cara de la historia

El Chelsea oficializó este martes la incorporación del mediocampista ofensivo Morgan Rogers, proveniente del Aston Villa. La operación, valorada en 117 millones de libras (unos 157 millones de dólares), establece un nuevo récord al convertirse en el traspaso más costoso pagado por un futbolista británico.

El club londinense anunció que el jugador de 23 años selló un compromiso a largo plazo en Stamford Bridge, firmando un contrato que lo vincula a la institución hasta 2033, tras superar los exámenes médicos pertinentes a su regreso del Mundial 2026.

Morgan Rogers, durante el encuentro contra Francia, por el tercer lugar del Mundial 2026. AFP

"Estoy muy ilusionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un club al que he siempre he admirado desde que era niño", declaró Rogers a los medios oficiales de su nuevo equipo. Respecto a su llegada, el jugador destacó su confianza en la dirección del proyecto: "Estoy muy emocionado con el proyecto, con el nuevo entrenador (Xabi Alonso), los jugadores que tenemos y hacia dónde se dirige el club. Por eso estoy aquí, estoy deseando comenzar".

Con esta cifra, Rogers se posiciona como la contratación más cara en la historia del Chelsea, superando los 107 millones de libras desembolsados por el argentino Enzo Fernández, en 2023. El internacional de Los Tres Leones es la quinta transacción más cara del futbol mundial. Su transferencia global se ubica solamente detrás de Neymar, Kylian Mbappé, Alexander Isak y Ousmane Dembélé

Un compromiso hasta 2030. X: @ChelseaFC

Esta contratación representa una declaración de intenciones contundente por parte del Chelsea, que logró convencer al jugador a pesar de la ausencia del equipo en la próxima edición de la Champions League.

Rogers pelea un balón con el argentino Nicolás Tagliafico. AFP

Por otro lado, el movimiento supone un duro golpe para el Aston Villa, que pierde a una pieza fundamental tras una temporada exitosa donde conquistaron la Europa League el pasado mes de mayo. Rogers, que acumuló 21 goles en 85 partidos ligueros en Inglaterra, se suma a una lista de bajas sensibles para el equipo de Birmingham, que también vio partir a Youri Tielemans hacia el Manchester United y afronta la inminente salida de Lucas Digne al París Saint-Germain.