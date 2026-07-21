Campeonato sub 20 de Concacaf: Formato, calendario y dónde verlo en México

México disputará el Campeonato sub 20 de Concacaf a partir del viernes 24 de julio, torneo en el que se encuentran en disputa los boletos hacia el Mundial sub 20 de 2027 y el cupo disponible para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; conoce todos los detalles sobre el certamen.

Puebla (Fase de Grupos y Cuartos de Final) y la Ciudad de México (Semifinales y Final) serán las sedes del torneo en donde Alex Diego se encuentra al mando del conjunto tricolor:

Formato de competencia del Campeonato sub 20 de Concacaf

Un total de 12 países competirán por los boletos disponibles hacia el Mundial sub 20 del próximo año y hacia los Juegos Olímpicos a celebrarse dentro de dos veranos:

Grupo A / Cuba, El Salvador, Haití y Estados Unidos.

Grupo B / México, Antigua y Barbuda, Guatemala y Costa Rica.

Grupo C / Canadá, Honduras, Jamaica y Panamá.

Cuatro boletos a Mundial sub 20: los cuatro semifinalistas del torneo contarán con su sitio asegurado para el Mundial sub 20, mismo que se llevará a cabo en 2027 en Azerbaiyán-Uzbekistán.

Un boleto para los Juegos Olímpicos 2028: únicamente el campeón del torneo contará con su boleto asegurado para la justa de Los Ángeles, sin embargo, en caso de que se corone Estados Unidos, el finalista será quien obtenga el boleto, ya que el combinado de Las Barras y las Estrellas ya cuenta con su cupo asegurado al ser sede.

Campeonato Mundial sub 20: Calendario de partidos de México

Estos son cada uno de los compromisos de México en el Campeonato sub 20 de Concacaf, etapa en donde el Tri arrancará durante la Fase de Grupos con el objetivo de clasificar a Cuartos de Final, Semifinal y Final.

México Vs Antigua y Barbuda / viernes 24 de julio, 17:00 horas – Estadio Cuauhtémoc.

México Vs Costa Rica / lunes 27 de julio, 20:00 horas – Estadio Cuauhtémoc.

México Vs Guatemala / jueves 30 de julio, 19:00 horas – Estadio Cuauhtémoc.

Cuartos de Final / martes 4 y miércoles 5 de agosto - Estadio Cuauhtémoc.

Semifinal / viernes 7 de agosto – Estadio Banorte.

Final / domingo 9 de agosto – Estadio Banorte.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

¿Dónde ver los partidos de México en el Campeonato Mundial sub 20?

El Campeonato Mundial sub 20 no se podrá sintonizar a través de TV Abierta en México, siendo la TV de paga y ciertos canales de streaming las alternativas para seguir al combinado Tricolor durante la justa:

Canales de TV en México: en exclusiva a través de ESPN.

Alternativas por streaming: Disney+, IzziGo y Sky+.

La Final del Campeonato Mundial sub 20 se llevará a cabo el domingo 9 de agosto en CDMX. Mexsport

BFG