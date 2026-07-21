Son campeones del mundo... y les pagan con tomates: la curiosa recompensa a Gavi y Fabián Ruiz

Acaban de conquistar la Copa del Mundo de la FIFA con la selección española, fueron recibidos como héroes y, en lugar de un cheque o un automóvil de lujo, terminaron cargando cajas de tomates.

Así fue el peculiar homenaje que el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca preparó para Gavi y Fabián Ruiz, dos de los futbolistas que integraron de la selección de España, campeona del Mundial 2026 y que regresaron a casa para celebrar con sus vecinos.

La tradición del pueblo dicta que sus personajes más ilustres reciban su peso en tomates, conocidos localmente como los "bombones colorados", uno de los productos agrícolas más representativos de la región.

¿Cuántos kilos de tomates recibieron Gavi y Fabián Ruiz?

El resultado fue una entrega muy particular: 68 kilos de tomates para Gavi y 84 kilos para Fabián Ruiz, una "prima" simbólica que provocó sonrisas entre los asistentes y rápidamente llamó la atención en redes sociales. Un pueblo con tres campeones del mundo

La celebración reunió a miles de personas en la Casa Consistorial, donde ambos futbolistas fueron recibidos por familiares, autoridades municipales, representantes de cooperativas agrícolas y clubes deportivos de la localidad.

Tras firmar el Libro de Honor del Ayuntamiento, llegó la tradicional ceremonia del pesaje para determinar la cantidad exacta de tomates que recibiría cada jugador. Gavi obtuvo 68 kilos y Fabián, 84.

Al homenaje también se unió Jesús Navas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y vecino del mismo municipio, quien acompañó a los nuevos monarcas del futbol mundial durante los festejos.

Con ellos, Los Palacios y Villafranca presume un logro único: haber visto nacer a tres campeones del mundo, una marca que pocas localidades pueden presumir.

Un monumento para inmortalizarlos

El reconocimiento no terminó con los tomates. Durante la ceremonia, el Ayuntamiento presentó el diseño del monumento que será instalado en la Avenida Juan José Vaquero para rendir homenaje permanente a los tres campeones del mundo surgidos del municipio.

Además, las autoridades anunciaron que los dos campos municipales cambiarán de nombre y pasarán a llamarse "Fabián Ruiz" y "Pablo Páez Gavira 'Gavi'", siguiendo la tradición iniciada años atrás con el complejo deportivo dedicado a Jesús Navas.

El alcalde, Juan Manuel Valle, destacó que los futbolistas han colocado al municipio en el mapa mundial.

Ningún municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo nacidos en sus calles", dijo Juan Manuel Valle.

Mientras otros campeones son recibidos con bonos millonarios o desfiles multitudinarios, Gavi y Fabián Ruiz regresaron al lugar donde crecieron para recibir un reconocimiento que refleja la identidad agrícola de su pueblo.

Los casi 152 kilos de tomates entregados entre ambos futbolistas no representan una fortuna económica, pero sí uno de los homenajes más originales que han recibido los campeones del mundo tras levantar la Copa.

En Los Palacios y Villafranca, el mayor orgullo no se mide en dinero. Se pesa en tomates.