Tregua en Mariners: Randy Arozarena apaga el fuego con Cal Raleigh tras el Clásico Mundial y se disculpa

El jardinero mexicano de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena, ofreció una disculpa pública a su compañero de equipo, el receptor Cal Raleigh, tras los insultos que el pelotero mexicano dirigió hacia el estadounidense luego de un incidente ocurrido durante el pasado Clásico Mundial de Beisbol.

Arozarena emitió un comunicado a través de la organización de los Mariners este fin de semana, buscando despejar cualquier distracción antes del Día Inaugural (Opening Day) frente a los Guardians este jueves.

Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del partido", declaró el seleccionado nacional meicano. "Nada en el Clásico Mundial de Beisbol cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Él es familia".

El origen del conflicto

El conflicto se originó el 9 de marzo, durante el enfrentamiento entre México y Estados Unidos. En una jugada en el plato, Arozarena intentó saludar a Raleigh, quien se encontraba en posición de receptor; Raleigh no devolvió el gesto, lo que provocó una reacción airada de Arozarena en entrevistas posteriores con medios mexicanos. En dichas declaraciones, el nacionalizado mexicano utilizó lenguaje soez para cuestionar la educación del receptor y la actitud de sus padres

Cal Raleigh, pieza fundamental en la defensiva de Seattle y en la conquista del título de la División Oeste de la Liga Americana en la temporada anterior, respondió a la disculpa reafirmando la buena relación entre ambos. Tras un juego de entrenamiento primaveral el sábado por la noche, el receptor minimizó la tensión.

Lo hablamos y todo salió de maravilla", dijo Raleigh a MLB.com. "Randy sabe que lo quiero, que es como un hermano, que eso ya es cosa del pasado y que ninguno de nosotros va a seguir hablando de ello. Estamos en un buen momento".

El incidente había generado preocupación en el seno de la novena de Seattle, que busca defender su primer título divisional desde 2001. La gerencia de los Mariners ha enfatizado la importancia de mantener la cohesión en el vestidor.

Con la disculpa de Arozarena y la aceptación de Raleigh, los Mariners dan por cerrado el episodio extra deportivo. Ambos peloteros se reportaron listos para el inicio de la campaña regular, donde Seattle parte como uno de los favoritos para pelear por la Serie Mundial en la Liga Americana.