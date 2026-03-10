Cal Raleigh rompe el silencio después de negar el saludo a Randy Arozarena en el Clásico Mundial

El receptor estadunidense Cal Raleigh salió a aclarar la polémica que se generó durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026 después de que se hiciera viral el momento en el que aparentemente rechazó el saludo del mexicano Randy Arozarena, su compañero de equipo en los Seattle Mariners en las Grandes Ligas.

La escena ocurrió durante el duelo entre Estados Unidos y México, cuando Arozarena se acercó al plato para su primer turno al bate e intentó saludar al receptor. Raleigh, concentrado en el juego, no correspondió el gesto y el momento fue captado por las cámaras de televisión, generando una ola de reacciones en redes sociales y entre aficionados del torneo.

La secuencia duró apenas unos segundos, pero rápidamente se volvió viral y provocó interpretaciones sobre una supuesta tensión entre ambos peloteros, quienes comparten vestidor durante la temporada regular de MLB con Seattle.

Ante la polémica, Raleigh decidió explicar lo sucedido y dejar claro que no existe ningún problema con el jardinero mexicano. “Odio que esto se haya convertido en algo grande. No debería ser una historia”, declaró el receptor al hablar con reporteros, en declaraciones difundidas por medios estadunidenses.

Incluso fue más directo al referirse a su compañero: “Amo a Randy. Tengo todo el respeto por él y por el equipo de México”, afirmó el catcher estadounidense, subrayando que el momento fue simplemente parte de la intensidad competitiva que suele acompañar los partidos del Clásico Mundial.

El episodio también provocó una reacción del propio Arozarena, quien después del encuentro expresó su molestia por el gesto durante entrevistas con medios en la zona mixta, aunque el contexto competitivo del torneo y el hecho de que ambos sean compañeros de equipo añadió más atención mediática al episodio.

El partido terminó con victoria de Estados Unidos por 5-3 sobre México, resultado que mantuvo al conjunto estadunidense en una posición favorable dentro del torneo.

Raleigh dejó claro que su relación con Arozarena sigue intacta y que el incidente fue exagerado por el impacto de las redes sociales. Para el receptor, lo ocurrido fue simplemente un instante de competencia dentro de uno de los escenarios más intensos del béisbol internacional.