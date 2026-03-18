Poder mexicano en el Spring Training: Arozarena, Thomas y Mendoza brillan con cuadrangulares

Los peloteros mexicanos están de vuelta a lo cotidiano con el final del Clásico Mundial de Beisbol. Y el regreso con sus equipos de Grandes Ligas fue con sendos cuadrangulares de Randy Arozarena y Alek Thomas.

Con la temporada de Grandes Ligas a una semana de su inicio el 25 de marzo, todos los peloteros que recién concluyeron su participación en el Clásico Mundial de Beisbol ahora se enfundan las franelas de las organizaciones a las que pertenecen.

En los casos de Arozarena y Thomas, dos de los peloteros más destacados del equipo mexicano en el torneo de selecciones, su regreso al lineup fue dejando un poderoso mensaje después de conectar sus primeros cuadrangulares de una apurada pretemporada.

Arozarena logró un cuadrangular solitario en la quinta entrada, para apoyar la victoria de 7-3 sobre los Milwaukee Brewers.

Thomas, también se estrenó en este Spring Training con los Arizona D-Backs con un palo de vuelta entera en la parte baja de la tercera entrada, con lo que prendió la mecha ofensiva de su equipo, que anotó seis carreras en el episodio y a la postre se quedó el triunfo 16-8 sobre los Chicago Cubs.

La tarde de los peloteros mexicanos fue redonda cuando Ramón Mendoza, quien no formó parte de la novena mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, sacó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la octava entrada para consumar la victoria de los St. Louis Cardinals 4-1 son los Astros de Houston, que tuvo a otro mexicano en acción con Isaac Paredes, otro pelotero nacional que no estuvo en el torneo de selecciones hace unos días.

Mendoza ha aprovechado el tiempo del Spring Training buscando consolidarse en el roster del primer equipo.

A lo largo de 19 partidos acumula un porcentaje de bateo de .286 y con este cuadrangular llegó a dos y siete carreras remolcadas en los juegos de preparación.