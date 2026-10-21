Tras goliza al Atlas, Guillermo Almada "se obsesiona" por el América vs Pachuca 

Guillermo Almada, entrenador del América, ahora pone la mira en el Pachuca. Tras la goleada sobre el Atlas (2-5), el estratega uruguayo que será más que especial alistar el recibimiento.

"El próximo partido nos ocupa. Pachuca es un equipo complicado, difícil, conozco la interna y los futbolistas que tiene. Debemos intentar seguir con este funcionamiento. Estamos en el cierre de torneo y tratamos de asegurar la clasificación a la liguilla, después pensamos en lo que viene.

"Me obsesiona el próximo rival, tratar de ganar porque este club exige eso, ganar permanentemente e intentar satisfacer a nuestra gente. Disfrutar la victoria de los futbolistas, nosotros ya con la cabeza en el próximo rival, dé de la jerarquía de los futbolistas de Pachuca, será un gran rival".

El choque de América y los Tuzos del Pachuca será este domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte (19:05 horas). La noche será especial para el americanismo, porque se le rendirá un homenaje al exguardameta Guillermo Ochoa.

Más fuertes que nunca

Pese a que dos elementos no hicieron el viaje a Zapopan (Ramón Juárez y Raphael Veiga), el técnico charrúa presumió las bondades de una amplia plantilla.

"Dijimos que cuando estemos todos nos íbamos a fortalecer porque crece la competencia interna, el funcionamiento. Venimos encontrando un nivel ascendente y en definitiva nos ha dado buenos resultados.

"Hay que seguir con los pies sobre la tierra, mejorar situaciones de juego. Me gusta mucho lo que hace el equipo, contagia a nuestra gente y se trata de eso, darles alegrías y satisfacciones", explicó en la conferencia post-partido, en el Estadio Jalisco.

De igual manera, Almada destacó la entrega de sus jugadores, al ser cuestionado por las claves que tienen a las Águilas en la cima del torneo (líderes con 27 puntos).

"Trabajo, no hay otra calve. Si quiero jugar así, debo entrenar así. Somos bastante exigentes en los entrenamientos con ellos, intentamos que razonen por el beneficio del juego. El trabajo y sacrificio que han mostrado los futbolistas ha sido desde el primer día".

Por último, Guillermo Almada apuntó a las cualidades que hacen posible el funcionamiento colectivo del América.

"La solidaridad, es un equipo solidario en el juego. Cuando un equipo es solidario te genera fortaleza permanente. En definitiva lo que rescato más allá de todo el andamiaje colectivo es que lo han hecho de gran manera".