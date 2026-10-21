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Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Jornada 13

Los Tuzos reciben a La Máquina en el Estadio Hidalgo para el cierre de la jornada doble

Por: Fernando Villalobos

Pachuca vs Cruz Azul Jornada 13 de la Liga MX
Pachuca vs Cruz Azul Jornada 13 de la Liga MXESPECIAL
Escudo del Pachuca.
Pachuca
00
Cruz Azul
Cruz Azul vs Juárez, partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Tuzos y La máquina cierran la jornada doble en el estadio hidalgo
primer tiempo
5'¡Avisa Tuzos!

Disparo de Salomón Rondón que ataja de gran manera Andrés Gudiño.

1'¡Arranca el partido!

Rueda el balón en el Estadio Hidalgo.

20:47 HrsALINEACIONES

Pachuca y Cruz Azul saltan al campo con sus mejores jugadores disponibles.

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