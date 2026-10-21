Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Jornada 13
Los Tuzos reciben a La Máquina en el Estadio Hidalgo para el cierre de la jornada doble
Por: Fernando Villalobos
Pachuca
00
Cruz Azul
Tuzos y La máquina cierran la jornada doble en el estadio hidalgo
primer tiempo
5'¡Avisa Tuzos!
Disparo de Salomón Rondón que ataja de gran manera Andrés Gudiño.
1'¡Arranca el partido!
Rueda el balón en el Estadio Hidalgo.
20:47 HrsALINEACIONES
Pachuca y Cruz Azul saltan al campo con sus mejores jugadores disponibles.