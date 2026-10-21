Ni Toluca ni Tijuana rompen su mala racha. Empatan 2-2 en la jornada doble

El peor escenario para ambos equipos ocurrió. Porque aunque el empate le permite a Diablos y Xolos regresar a casa con un punto en la bolsa, los dos equipos sumaron también un juego más sin ganar en el Torneo de Liga al empatar 2-2.

La fecha 13 del Apertura 2026 significó para Toluca y Tijuana una jornada de “mala suerte” porque su principal cometido, el de volver a darle a su afición una victoria, no lo alcanzaron.

Y el peor escenario definitivamente fue para el cuadro fronterizo, porque acumuló su sexto juego sin victoria, porque se mantuvo fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, porque le remontaron el partido cuando había abierto el marcador y por si fuera poco, el juego terminó con decisiones polémicas del silbante Joaquín Vizcarra, justo en el segundo gol del Toluca.

Por si fuera poco, Gilberto Mora, el jugador de 18 años que mantiene a Tijuana en la conversación del medio futbolístico mexicano, sigue lesionado y ni a la banca salió.

Un Diablo irreconocible

Ver jugar al Toluca del “Turco” Mohamed provoca una sensación de incredulidad. Toluca no parece Toluca. Es como un Diablo sin maldad, como un café descafeinado, como un infierno a temperatura tibia. Si bien fue el equipo local el que generó las primeras acciones de peligro, no fue el que primero movió el marcador.

Jesús Angulo, jugador surgido de las fuerzas básicas de Xolos, tuvo dos claritas de gol. Ninguna la logró concretar.

También Alexis Vega, la estrella del equipo, tampoco logró definir lo poco que generó. Y los errores de Toluca permitieron que Tijuana incrementara su confianza y por ende su nivel.

El primero del juego entonces fue para Xolos, gracias a un desborde a Jonathan Padilla que superó por velocidad a la defensa de Toluca que en ese momento parecía más un Atlético Mexiquense. Elías Alves empujó el balón para el 0-1.

El resto de los goles llegaron hasta el complemento. Federico Viñas falló una clara al 50’, pero 10 minutos más tarde tuvo su recompensa. El ex jugador de León y América aprovechó un hermoso pase filtrado de Elinho.

Y cuando los visitantes todavía no se reponían de ver el 1-1, nuevamente llegó Elinho para darle la vuelta al marcador.

La frustración fue tal, que el técnico de Xolos, Sebastián el “Loco” Abreu, buscó meterse al campo para reclamarle al árbitro Joaquín Vizcarra una aparente falta previa al gol, que además parecía haberse marcado en fuera de lugar . Sus propios jugadores se encargaron de calmarlo pero, en su apodo llevó la penitencia de irse expulsado.

Lo único que se llevó Xolos a casa, además del punto por el empate, fue el haberle arruinado la posibilidad de sumar su primera victoria en cinco partidos, gracias al gol de Jonathan Padilla al 74'.

Con rostro irreconocible pero, el Diablo sigue en el tercer lugar de la tabla general; mientras que la mayor ilusión para Tijuana es que el medio futbolístico mexicano siga hablando de Gilberto Mora, que sigue lesionado sin tener claridad de qué, dejando a su equipo todavía fuera de zona de Liguilla.