Los defensas centrales hunden a Pumas y permiten que Santos Laguna gane su sexto partido consecutivo

Los Pumas se suicidaron en Torreón apenas salieron al campo. Fuero un equipo que se rompió a sí mismo por culpa de sus centrales, Nathan Silva y Rubén Duarte que cometieron cada uno penal para sellar una derrota que los dejó hechos pedazos. Anotaron Eduardo Aguirre en el primer lapso y Franco Pardo en el complemento.

Con un inicio tan caótico, los Pumas se debilitaron sin encontrar una capacidad de reacción. Esteban Solari, lejos de apuntar a la osadia de buscar reconvenir, aceptó la derrota antes de tiempo. Montó a su equipo defensivamente y nunca tuvo capacidad de ataque. Ante esta situación de resguardarse, lejos de salir airosos, terminaron por aceptar otro gol.

Al Minuto uno, un trazo largo que parecía inocente, cayó sobre el área universitaria. Nathan Silva, central brasileño que debía ser el seguro de la zona, llegó tarde a todo. Empujó a Baullade y además se fue expulsado. Un acto rigorista del silbante, pero apegado al reglamento de comprender que era el último jugador de su equipo.

¿Cuánto duró Pumas en la Comarca Lagunera?

En sesenta segundos, Pumas había cometido el pecado capital en el futbol: quedarse con diez y regalar un gol. Santos no perdonó, menos este equipo que esta irreconocible. No puede encontrarse mejor síntoma de triunfo en algún equipo que no sea Santos, ganador en cada uno de sus últimos seis partidos después de estar en el vértigo de la desazón. Después de que en sus siete primeros partidos apenas había rescatado un empate, ahora todo es del color de la esperanza, como la canción de Diego Torres entonada por el presidente del equipo, Aleco Irarragori, al que por cierto en días pasados lo operaron de la vesicula.

Eduardo Aguirre besa el escudo de Santos. Mexsport

LAS SEIS VICTORIAS CONSECUTIVAS DEL SANTOS LAGUNA:

J8: Santos 2-1 Juárez

J9: Toluca 2-3 Santos

J10: Santos 1-0 Pachuca

J11: San Luis 1-2 Santos

J12: Santos 5-0 Querétaro

J13: Santos 2-0 Pumas

El Corona ha vuelto a ser lo que siempre fue: un territorio inexpugnable, un horno seco y hostil donde el viento sopla a favor de los de casa.

Al final, como siempre que el orgullo duele, hubo gresca. La banca de Pumas hirvió. Juninho, con la sonrisa corta y la ironía larga, se burló de la tribuna. Causó una gresca que se saldó con la expulsión del auxiliar técnico de Solari, Damián Albil.