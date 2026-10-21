La Big-Data, una de las claves del paso perfecto del Barcelona en LaLiga

Previo al clásico entre Barcelona y Real Madrid, todos especulan cuál será la clave para que el equipo azulgrana acumule nueve victorias en el mismo número de juegos.

La Big-Data podría ser una de las diferencias que tiene equipo catalán en la primera posición de la clasificación con 27 puntos y nueve victorias en nueve juegos disputados.

Recientemente se dio a conocer que el Director Técnico Hansi Flick solicitó que todos los jugadores del primer equipo usarán de manera obligatoria un Oura Ring 4, el anillo inteligente que monitorea distintas métricas de salud como calidad de sueño, estrés y velocidad en la recuperación, entre otras.

De hecho, el propio estratega alemán se le ha visto usando en todo momento el dispositivo.

Con un monitoreo puntual como el de los jugadores del Barcelona, el Cuerpo Técnico del equipo puede dosificar las cargas de trabajo para cada jugador, evitando lesiones y priorizando a los jugadores de mejor desempeño.

Los problemas de la tecnología para Hansi Flick

Pero no todo es miel sobre hojuelas cuando de tecnología se trata. Diversos medios españoles han estado pendientes de los dispositivos de Hansi Flick, como su smart wact, que en un par de ocasiones le ha jugado una mala pasada.

Desde 2025, en plena conferencia de prensa, se hizo viral una notificación que le llegó al técnico a su reloj inteligente donde su auxiliar le enviaba información. Una temporada después, previo a un clásico contra el Madrid, ocurrió algo similar pero con un mensaje enviado por entonces lesionado portero, Ter Stegen.

“Mister, Araujo y Raphinha quieren hablar contigo”, reveló uno de los mensajes.