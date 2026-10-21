Atlas vs América EN VIVO HOY - Apertura 2026 Jornada 13 - Partido ONLINE Estadio Jalisco
Continúa la fecha doble en el Apertura 2026 y el América, que busca mantenerse en el liderato, se mide ante el Atlas en el Jalisco
Por: Eduardo Cristobal Colin
ATLAS
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AMÉRICA
el américa, para consolidar el liderato en el apertura 2026, se mide ante el atlas en el estadio jalisco.
zenón es baja ante américa
18:10 HrsKEVIN ZENÓN ES BAJA POR LESIÓN
El Atlas confirmó que Zenón no jugará ante América por una lesión.