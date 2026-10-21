Cruz Azul confirma su regreso y vence 1-2 a Pachuca en la jornada 13 de la Liga MX 

Hace unos días, Joel Huiqui aseguró que el campeón estaba de regreso. No mintió, aunque vencer al sotanero Juárez tampoco era una prueba suficiente para medir a Cruz Azul. Frente a Pachuca, un rival de mayor exigencia, encontraron quizá la respuesta que alimenta sus aspiraciones de bicampeonato: ganó 2-1 y se metió entre los tres primeros lugares de la tabla.

El triunfo no estuvo exento de dificultades. Cruz Azul tiene la capacidad de golpear en momentos puntuales, de mostrar esa versión que lo convierte en un equipo peligroso, pero todavía le cuesta sostener sus ideas durante los 90 minutos.

Ante los Tuzos, volvió a quedar de manifiesto esa dualidad entre un conjunto que sabe cómo hacer daño y otro que aún trabaja para convertirse en una garantía.

Gabriel Fernández abrió el marcador para los celestes con una jugada preparada que dejó ver que el trabajo de pizarrón comienza a dar resultados. Hubo coordinación, intención y una ejecución que puso en ventaja a los dirigidos por Huiqui.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al minuto 19’, Venegas respondió con un zapatazo que terminó en las redes y devolvió la igualdad al encuentro. El empate obligó a Cruz Azul a remar de nuevo.

El partido se convirtió en un intercambio de aproximaciones, con dos equipos que buscaron inclinar la balanza, aunque sin encontrar la contundencia necesaria para resolverlo. La Máquina tuvo destellos, pero también momentos en los que perdió claridad para traducir sus intenciones en peligro real.

Joel Huiqui ligó su segundo triunfo con Cruz Azul. Mexsport

Conforme avanzó el reloj, la ansiedad comenzó a hacerse presente. Los puntos tenían un valor especial para un equipo que busca cerrar el torneo con fuerza y demostrar que está preparado para competir por otro título. Cuando el empate parecía condenado a mantenerse, Andrés Montaño apareció para romperlo en la recta final y desatar el festejo celeste.

El gol significó mucho más que tres puntos. Cruz Azul superó una prueba que exigía algo más que cumplir con el pronóstico y respaldó las palabras de su Joel Huiqui. El equipo está encontrando el camino, aunque todavía necesita demostrar que puede mantener ese nivel de manera constante.

El calendario tampoco ofrece demasiadas concesiones. A La Máquina le restan cuatro partidos y solamente uno será en casa. Huiqui ha insistido en que México es la casa de Cruz Azul y que jugar como visitante no debe representar un obstáculo, pero el cierre exigirá concentración.

El bicampeonato sigue siendo una posibilidad que defienden a muerte. La victoria ante los Tuzos le da argumentos para sostener esa ilusión, pero también deja tareas pendientes. Cruz Azul sabe golpear; ahora necesita aprender a controlar los partidos para que su regreso no sea solamente una promesa, sino una realidad en la Liguilla.