Zero Miedo en el estadio Hidalgo. Visita de lujo para el calentar el partido del Pachuca vs Cruz Azul

Se agitó el estado Hidalgo previo al duelo entre Pachuca y Cruz Azul. La sorpresa para los aficionados en esta semana doble de futbol fue la aparición del gran luchador Penta Zero Miedo que con esto cortó de tajo los rumores de que es aficionado a La Máquina.

Muchos seguidores del luchador mexicano pensaban que el Zero Miedo, oriundo de Ecatepec en el Estado de México era aficionado del Cruz Azul, puesto que en alguna entrevista dijo ser afín a este equipo desde finales de los años 90.

Sin embargo, después llegó a mencionar que su pasión favorecía al Pachuca.

¿Quién dijo eso? No, yo le voy al Pachuca... Ya van dos veces que me dicen que Cruz Azul. No, Pachuca 100 por ciento. Respeto mucho a Cruz Azul, es de los grandes de México, pero yo soy del Pachuca".

PENTA ZERO MIEDO EN PACHUCA, ¿CÓMO FUE?

Así que ahora, para dejar todo bien claro, Penta Zero Miedo fue a la cancha de futbol con su playera de los Tuzos y se sacó fotografías con los jugadores de su equipo e incluso con los rivales como Erik Lira, uno de los mejores que tiene el Cruz Azul.

Los aficionados que asistieron al estadio quedaron impávidos al verlo y le dedicaron aplausos en reconocimiento a su trayectoria en WWE ya que atraviesa uno de los momentos más importantes en esta empresa estadounidense.

Tras su llegada a WWE a inicios de 2025 (formando dupla junto a su hermano Rey Fénix como The Lucha Brothers), dio un salto enorme hacia los planos estelares participando en eventos magnos como WrestleMania.