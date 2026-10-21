América no suelta el mando de la Liga MX; le pega un baile Atlas en el Jalisco 

El América reforzó su liderato, al golear 2-5 al Atlas en su visita al Estadio Jalisco, juego correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026.

Las Águilas dominaron de inicio a fin, con un primer tiempo espectacular por el entendimiento de sus piezas que lo hicieron vistoso. Nada se extrañó al medio ofensivo Raphael Veiga, baja desde la fecha anterior. Especialmente por el primer gol de la noche, obra de Miguel Ángel Borja (25').

El tanto del colombiano se originó por un trazo largo que Brian Rodríguez orientó magistralmente con el talón derecho, para después asistir al delantero colombiano, quien llegó a cinco goles en el torneo.

El segundo gol sobre la portería de Camilo Vargas cayó al 27'. Erick 'Chiquito' Sánchez remato a gol en el área tras un pase filtrado del español Carlos Álvarez.

'El Rayito' Rodríguez no se podía ir sin su gol. Lo hizo al 57', en un mano a mano contra Camilo Vargas el uruguayo firmó el 0-3.

Alejandro Zendejas apareció para quitar el letargo que envolvía el partido desde el arranque del segundo tiempo. El volante americanista puso al 63' el cuarto gol, luego de robarle a la defensa rojinegra el balón. Pero dos minutos después se le fue la sonrisa a Zendejas, al salir por una dolencia en la ingle.

El Atlas, bajo el mando de Hernán Crespo, trató de ponerle dignidad a su presentación, con un par de goles que invitaban a la mística de alcanzar al rival "a lo Atlas", sumado al error defensivo de los azulcremas; por minutos, la zaga defensiva extrañó al central Ramón Juárez.

Al 69', César Ramos dictaminó un penalti para los Zorros tras la revisión del VAR. Una mano de Santiago Bueno derivó en la oportunidad de la localía, con el portugués Luis Andre Leite que hizo efectiva la pena máxima. Mientras que Édgar Zaldívar marcó el 2-4 al minuto 77'.

Pero la afrenta la respondió el América, con el 2-5. Kevin Álvarez remató un rebote de Camilo Vargas.

Con este resultado, el América del técnico Guillermo Almada mantiene su etiqueta de equipo con mejor ofensiva del torneo (32) y vuela líder con 27; el Atlas sigue en puestos de Liguilla, con 21 unidades.