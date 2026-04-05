VIDEO: ¿Traición o consuelo? Fans italianos aceptan jerseys de Canadá tras fracaso mundialista

La pesadilla de la eliminación de Italia de la Mundial 2026 tras perder en el repechaje ante la selección de Bosnia-Herzegovina en una tanda de penales (4-1) dejó al país sumido en un caos deportivo, pero también a sus aficionados, no solo en el país de la bota sino a los residentes en otros países decepcionados de lo sucedido.,

Mientras en Roma se han tomado decisiones de cortar cabezas; en Toronto, Canadá, la frustración de los aficionados fue aprovechada por una astuta campaña de mercadotecnia que rozó la herida abierta de la Nazionale.

El viernes pasado, Canada Soccer lanzó una provocadora propuesta en redes sociales: invitaron a los seguidores italianos en Toronto a "no esperar cuatro años más" y cambiar su camiseta azul por una de la selección canadiense, un mensaje que fue tomado por varios como una invitación para vivir el Mundial a pesar de que su país no estará presente por tercera vez consecutiva.

Cientos de aficionados acudieron a una cafetería en el barrio de Little Italy para el supuesto intercambio; sin embargo, al llegar, se llevaron una sorpresa: la federación canadiense les permitió conservar sus prendas originales y les regaló uniformes y pósters del equipo de la hoja de maple, país que junto con México y Estados Unidos serán sede de la competencia que arranca el próximo mes de junio.

Aunque muchos alabaron la deportividad y el ingenio de Canadá, la crítica en redes no se hizo esperar, calificando de "aficionados de ocasión" a quienes estuvieron dispuestos a entregar el escudo de cuatro estrellas por un jersey rival.

Terremoto en Italia: El desfile de renuncias y despidos tras el fracaso

La eliminación ha provocado una "limpia" inmediata en la estructura del fútbol italiano con la estructura del futbol en una renovación total tras la renuncia de Gabriele Gravina, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) quien presentó su renuncia irrevocable tras la presión del gobierno y la opinión pública.

A él se unió Gianluigi Buffon, Jefe de Delegación de la selección quien anunció su salida a través de sus redes sociales, asumiendo que el ciclo actual ha terminado de la peor manera posible.

El director técnico, Gennaro Gattuso, también dejó su puesto, luego de que el fracaso se consumó en una ronda de penales tras un partido en el que todo parecía a favor del equipo.