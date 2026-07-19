"La tortilla es mejor que el choripán": Españoles 'calientan' la Final del Mundial 2026

A instantes de que arranque el partido de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, los aficionados europeos alzaron la voz ante los sudamericanos… aunque fueron criticados al mencionar: “La tortilla es mejor que el choripán”.

El New York/New Jersey Stadium será testigo de una nueva Final de Copa del Mundo, en la que Argentina intentará bordar su cuarta estrella en el escudo, mientras que España va por su segunda corona, tras la obtenida en 2010 ante Países Bajos.

En las afueras del recinto con capacidad para 80,663 espectadores (solamente por detrás del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026) se presentaron los cánticos por parte de los argentinos y los españoles, quienes se impusieron a Inglaterra y Francia en la antesala de la Final para contender por el título.

En este duelo de porras, se dejó de lado el nombre de las grandes figuras que hoy estarán presentes sobre el terreno de juego, como lo son Lionel Messi y Lamine Yamal, pasando a las tradiciones y utilizando la gastronomía para intentar ‘dar el primer golpe’ de cara a un duelo de 90 minutos que podría extenderse a Tiempo Extra o tanda de penales:

La tortilla es mejor que el choripán”, aludiendo al platillo español que está compuesto de huevo batido con aceite de oliva acompañado con papas fritas.

Una vez concluida la Final del Mundial 2026, se dará paso a la edición de 2030, misma que se llevará a cabo en 6 países y 3 Continentes; representará los 100 años de la Copa Mundial de la FIFA.

BFG