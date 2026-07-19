¿Hay lesión? El reporte médico de Isaac del Toro luego de su dramática caída en el Tour de Francia

El equipo médico del UAE Team Emirates mantiene bajo observación al ciclista mexicano Isaac del Toro, luego de verse involucrado en la caída múltiple durante la etapa 15 del Tour de Francia 2026 en el descenso hacia el Plateau de Solaison. A pesar del aparatoso golpe contra el asfalto alpino, el ensenadense se reincorporó para terminar en una heroica tercera posición, recuperando el maillot blanco de líder de los jóvenes y ascendiendo al tercer puesto de la clasificación general.

El incidente ocurrió a 22 kilómetros de la meta en una curva cerrada, donde el danés Jonas Vingegaard perdió el control, sufriendo una fractura de hombro que provocó su abandono inmediato en ambulancia. Del Toro, quien rodaba justo detrás, no pudo esquivarlo y se estrelló de frente contra la acera. Pese al fuerte impacto, el pedalista tricolor minimizó los daños óseos, revisó su bicicleta en menos de un minuto y regresó a la batalla con la ayuda de Tadej Pogacar.

El director médico de la escuadra emiratí confirmó que Del Toro será sometido a exámenes preventivos minuciosos aprovechando el parón de actividades en las carreteras francesas. El objetivo primordial es descartar fisuras o micro desgarros musculares que puedan mermar su rendimiento de cara a la contrarreloj individual del martes.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Isaac del Toro tras su accidente en los Alpes?

Al cruzar la línea de meta con evidentes marcas de raspones y golpes en el costado de su cuerpo, Del Toro ofreció sus primeras impresiones con notable madurez, priorizando el estado de salud de sus compañeros de pelotón antes que su histórico resultado en la clasificación general.

Sobre el accidente en el pelotón : "Fue un momento de muchísimo caos en una curva muy rápida. Lo primero que pensé al caer fue en levantarme lo antes posible, pero ver a Jonas (Vingegaard) en el suelo, doliéndose tanto, fue un golpe duro para todos los que veníamos ahí".

: "Fue un momento de muchísimo caos en una curva muy rápida. Lo primero que pensé al caer fue en levantarme lo antes posible, pero ver a Jonas (Vingegaard) en el suelo, doliéndose tanto, fue un golpe duro para todos los que veníamos ahí". El trabajo en equipo con Tadej Pogačar : "Tadej es un líder increíble. En cuanto me vio regresar, bajó el ritmo, me cobijó y me llevó a rueda durante todo el inicio del puerto. Sin su labor de gregario en ese momento de crisis, no habría podido disputar el sprint final".

: "Tadej es un líder increíble. En cuanto me vio regresar, bajó el ritmo, me cobijó y me llevó a rueda durante todo el inicio del puerto. Sin su labor de gregario en ese momento de crisis, no habría podido disputar el sprint final". Su estado de salud actual : "Me duele bastante el cuerpo y tengo varios raspones debido a la fricción con el pavimento, pero afortunadamente la bicicleta absorbió la mayor parte del impacto. Siento que no tengo nada roto".

: "Me duele bastante el cuerpo y tengo varios raspones debido a la fricción con el pavimento, pero afortunadamente la bicicleta absorbió la mayor parte del impacto. Siento que no tengo nada roto". La estrategia para el día de descanso: "Mañana lunes voy a rodar muy suave para soltar los músculos y dejaré que los masajistas y médicos del equipo hagan su trabajo. Necesito sanar rápido porque la contrarreloj del martes requerirá estar al cien por ciento".

Pogacar se queja de los horarios de los controles en el Tour de Francia

Tadej Pogacar lamentó la lesión de Vingegaard que le costó el abandono del Tour y recordó que antes de la etapa 15 del Tour de Francia, él y Vingegaard recibieron una visita sorpresa relacionada a los controles antidopaje, pero durante la madrugada.

En el caso de Vingegaard, el equipo Visma informó, y se quejó, de que el control fue realizado a las 02:00 horas de la mañana, mientras que a Pogacar se lo hicieron a las 05:00 horas.