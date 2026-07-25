Pogačar sorprende y revela que Isaac del Toro será su sucesor en el UAE Team Emirates

El futuro del ciclismo mexicano luce cada vez más prometedor. Después de su destacada actuación en el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro recibió un enorme reconocimiento por parte de Tadej Pogačar, quien aseguró que el joven pedalista tiene las condiciones necesarias para convertirse en el próximo gran líder del UAE Team Emirates.

El campeón esloveno destacó el talento y la inteligencia del mexicano, a quien considera una pieza clave para tomar la estafeta dentro del equipo más dominante del ciclismo internacional.

“No seguiré mucho tiempo, Isaac ha demostrado ser inteligente y con gran talento para ser mi relevo”, declaró Pogačar tras la Etapa 20 del Tour de Francia.

Isaac del Toro brilla en el Tour de Francia y apunta al futuro del UAE Team Emirates

Con el título prácticamente asegurado en la competencia francesa, Pogačar ha podido disfrutar del respaldo de un equipo sólido, donde Del Toro tuvo un papel importante siguiendo la estrategia del UAE Team Emirates para ayudar al esloveno a mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Además de su labor dentro del equipo, el ciclista mexicano protagonizó una actuación histórica al colocarse prácticamente en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026 y convertirse en el mejor joven de la competencia.

El rendimiento de Del Toro confirmó las expectativas que existen alrededor de su carrera. A sus jóvenes años, el mexicano ya es considerado una de las grandes promesas del ciclismo mundial y ahora cuenta con el respaldo de una figura como Pogačar, quien ve en él al próximo referente del UAE Team Emirates.