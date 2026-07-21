Llegó la hora de Isaac del Toro: Las dos etapas que decidirán si hace historia en el Tour de Francia

La carrera de Isaac del Toro ya dejó de ser una sorpresa. Ahora es una batalla de resistencia, estrategia y nervios. A falta de las dos grandes etapas alpinas del Tour de Francia 2026, el mexicano se encuentra a las puertas de escribir una de las páginas más importantes en la historia del deporte nacional.

No pelea por el maillot amarillo, ese le pertenece a su compañero Tadej Pogacar. Su objetivo se centra en subir al podio de la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial y conquistar el maillot blanco que distingue al mejor joven del Tour.

El obstáculo se llama Paul Seixas. El francés, de apenas 19 años, es considerado una de las mayores promesas del ciclismo europeo y ha convertido el cierre del Tour en un auténtico duelo generacional. Tras la contrarreloj de la etapa 16, Seixas logró recortarle tiempo a Del Toro, pero el mexicano conservó el tercer lugar de la clasificación general y el liderato entre los jóvenes. La diferencia entre ambos es de apenas 20 segundos, una ventaja mínima cuando todavía restan las montañas más exigentes de la carrera. Dos días para hacer historia

El Tour entra ahora en el terreno donde nacen las leyendas.

Las próximas dos etapas de alta montaña incluyen puertos de categoría especial y finales en ascenso donde las diferencias pueden medirse en minutos y no en segundos. Un ataque bien ejecutado o un mal día pueden cambiar completamente la clasificación general.

Las dos etapas que realmente pueden decidir el podio entre Isaac del Toro y Paul Seixas son la 18 y la 19. La etapa 17 (este miércoles), aunque tiene repechos, está catalogada como una jornada quebrada y es menos probable que genere diferencias importantes entre los favoritos de la clasificación general.

Con 19 años, Paul Seixas está llamado a a ser la próxima estrella del ciclismo mundial. AFP

Primera gran batalla alpina de la última semana

Etapa 18 (23 de julio) Voiron – Orcières-Merlette

185.2 km3,944 metros de desnivel acumuladoFinal en alto (Orcières-Merlette)

Será la primera gran oportunidad para que Seixas ataque a Del Toro. El ascenso final favorece a los escaladores explosivos y, con apenas unos segundos entre ambos, cualquier aceleración puede cambiar el tercer lugar de la clasificación general y el liderato del maillot blanco.

Etapa 19 (24 de julio) Gap – Alpe d'Huez

Gap – Alpe d'Huez

127.9 km3,572 metros de desnivelFinal en el mítico Alpe d'Huez, con sus 21 curvas de herradura.

Aunque es más corta, suele correrse a un ritmo altísimo. El Alpe d'Huez ha sido escenario de algunas de las mayores gestas del Tour y puede provocar diferencias de minutos entre los aspirantes al podio.

Existe una segunda llegada al Alpe d'Huez (etapa 20), pero para entonces la clasificación podría estar prácticamente definida... o terminar de resolverse. Es considerada la etapa más dura de todo el Tour 2026, con 5,624 metros de desnivel, incluyendo puertos como Galibier, Croix de Fer y Col de Sarenne, antes del ascenso final al Alpe d'Huez.

Del Toro sabe que deberá responder a cada aceleración de Seixas, un escalador explosivo que corre impulsado por el entusiasmo de todo un país que sueña con volver a colocar a un francés en el podio de su carrera.

Para el mexicano el reto es distinto. Ningún ciclista de México ha terminado entre los tres primeros del Tour de Francia. Raúl Alcalá fue el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia, dos veces incluso, y el maillot blanco en 1987, pero nunca terminó más arriba del octavo puesto en la general.

La pelea tampoco se limita al podio

El maillot blanco distingue al mejor corredor menor de 26 años y suele ser el primer gran reconocimiento para las futuras estrellas del ciclismo mundial.

Durante la segunda semana del Tour, Seixas llegó a arrebatarle esa camiseta a Del Toro por apenas unos segundos, pero el mexicano volvió a recuperarla y ahora depende de sí mismo para conservarla hasta París.

La fortuna que está en juego

El prestigio deportivo viene acompañado de una importante recompensa económica.

El Tour de Francia reparte una bolsa superior a los 2.3 millones de euros entre clasificaciones generales, etapas y jerseys.

Si Del Toro logra mantener el tercer lugar de la clasificación general, obtendría un premio cercano a 100 mil euros (2 millones de pesos).

A esa cifra podría sumarse el premio del maillot blanco, que entrega alrededor de 20 mil euros (400 mil euros= al mejor joven de la competencia.

Isaac del Toro conservó el 'maillot' blanco del Tour de Francia 2026 AFP

Además, durante el Tour los corredores acumulan ingresos adicionales por victorias de etapa, lideratos diarios de clasificación, premios de montaña y bonificaciones, por lo que la cifra final puede incrementarse considerablemente.

La batalla apenas comienza

Después de superar con éxito una contrarreloj que no era su especialidad y dejar atrás la caída sufrida días antes, Del Toro llega fortalecido al momento más importante de su carrera.

El propio mexicano resumió así su estado de ánimo al terminar la etapa 16.

Creo que puedo estar contento con mi contrarreloj. Después de la semana que hemos tenido y del susto de hace dos días, salió bastante bien. Puedo estar feliz y dormir tranquilo esta noche", sostuvo Isaac del Toro

Dos jornadas en los Alpes decidirán si Isaac del Toro regresa a México como el primer ciclista nacional en subir al podio del Tour de Francia o si el joven francés Paul Seixas protagoniza la remontada más importante de esta edición.