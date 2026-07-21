Mundial 2026: el Metro de Madrid lanza una edición de su camiseta Metro FC

Madrid sigue vibrando con el eco de la victoria histórica que, el pasado 20 de julio, coronó a la Selección Española como reina del mundo en Nueva York. Esa euforia, que aún se respira en cada rincón de la capital, encontró una forma inesperada de materializarse: una prenda que transforma el momento en un objeto de culto. Metro de Madrid se sumó a la celebración lanzando una edición limitada de su camiseta Metro FC de la Línea 2, rediseñada exclusivamente para inmortalizar la conquista de la segunda estrella.

Lo que comenzó en mayo como un homenaje retro bajo el concepto "¿De qué línea eres?", ahora en un símbolo del triunfo. La Línea 2, cuya señalización colorada siempre ha guardado una sintonía natural con los colores de La Roja fue la elegida para esta reedición especial. La prenda es un homenaje textil. Sobre el dorsal número 2 brillan ahora dos estrellas de campeona, flanqueadas en la parte trasera por la leyenda "Campeones del Mundo 2026".

España, campeona del mundo. Reuters

El diseño cuida cada detalle para los coleccionistas. Bajo el icónico rombo de Metro —ese diseño de 1921 que ya es historia viva de la ciudad— se han grabado la fecha del campeonato, la ciudad que acogió la final y los nombres de los dos contendientes, convirtiendo cada unidad en una pequeña cápsula del tiempo.

Un graffiti del seleccionador español Luis de la Fuente luce en alguna calle española. AFP

Para quienes deseen hacerse con esta pieza de la cultura popular, Metro de Madrid la tiene a un precio de 29.95 euros. La camiseta está disponible tanto en la tienda en línea del suburbano como de forma presencial en los puntos de venta de las estaciones de Ópera, Sol y Plaza de Castilla. No obstante, tratándose de una tirada limitada y con la fiebre mundialista en su punto más alto, todo apunta a que estas prendas volarán de las estanterías rápido.

Dos estrellas amarillas por los dos Mundiales ganados. X: @metro_madrid

Con esta iniciativa, el suburbano celebra el éxito deportivo y reafirma su vínculo con el pulso emocional de los madrileños, ofreciendo un recuerdo para una gesta que, indiscutiblemente, ya forma parte de la historia.