Boletos de Liga MX cuestan el 3.59% de lo que valían los del Mundial 2026 en CDMX

Los boletos en categoría 1 del Mundial 2026 en CDMX contaban con un precio promedio de $33,400 pesos, mientras que los del primer partido de Liga MX en el Estadio Banorte contaban con un precio de $1,200, apenas el 3.59% de su valor en la justa veraniega que terminó conquistando España.

México recibió su tercera Copa Mundial de la FIFA (1970, 1986 y 2026) con el Coloso de Santa Úrsula (llamado Estadio Ciudad de México durante el torneo por imposición de FIFA) y gran parte de los seguidores mexicanos acusaron los precios imposibles que se alcanzaron para ser parte de la fiesta más grande del futbol.

Si bien los precios de los boletos en el Estadio CDMX variaron en cada uno de los 5 partidos que se disputaron ahí durante la Copa del Mundo 2026, el costo oscilaba en los $33,400 pesos mexicanos.

Para el primer partido de Liga MX, mismo que Cruz Azul y Puebla disputaron en el renombrado Estadio Banorte, el valor para estar presente en cada una de esas localidades alcanzaba los $1,200 pesos —apenas un 3.59% de lo alcanzado en el Mundial 2026— mismos que la afición cementera decidió no pagar para ver a La Máquina en la Jornada 2 del Apertura 2026.

La Franja vino de visita ante Cruz Azul. X: @LigaBBVAMX

FIFA se mantiene presente en el Estadio Banorte

Uno de los grandes detalles que se pudieron apreciar en el recinto con capacidad para poco más de 80,000 espectadores fue la presencia de FIFA, vistiendo de verde diferentes espacios del inmueble y promocionando una Copa del Mundo que 16 días atrás contó con su último partido en la capital del país, mismo en el que México fue eliminado por Inglaterra en los Octavos de Final.

El siguiente partido en el Estadio Banorte será el viernes 24 de julio, día en el que Atlante fungirá como local para recibir al América de Guillermo Almada.