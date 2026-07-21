Toluca vs Pumas EN VIVO: minuto a minuto, goles y resultado HOY de la Jornada 2 del Apertura 2026

Prev Toluca acumula seis partidos sin perder contra Pumas

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada se vivirá en el Nemesio Diez. Aunque Pumas mantiene ventaja histórica con 52 victorias, los Diablos Rojos llegan con una racha de seis partidos consecutivos sin perder frente a los universitarios.

Toluca buscará comenzar con dos triunfos por tercer torneo consecutivo, mientras que Pumas intentará dejar atrás el tropiezo sufrido en su presentación.