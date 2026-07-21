Toluca vs Pumas EN VIVO: minuto a minuto, goles y resultado HOY de la Jornada 2 del Apertura 2026
Toluca recibe a Pumas en el Estadio Nemesio Diez con el objetivo de mantener su paso perfecto en el Apertura 2026, mientras los universitarios buscan reaccionar tras un doloroso debut
Toluca y Pumas se cruzan en un duelo con historias opuestas: los Diablos llegan como una potencia renovada y los universitarios buscan apagar las dudas de un inicio que encendió las alarmas en Cantera
El marcador sigue sin moverse en el Nemesio Diez, pero Pumas ha sido el equipo más peligroso en los primeros cinco minutos. Los universitarios han generado las llegadas más claras, incluida una volea fallada por Rodrigo López con el arco prácticamente abierto, mientras Toluca todavía busca asentarse y encontrar espacios para hacer daño.
Pumas dejó escapar una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. Tras la salida de Hugo González, el balón quedó a merced de Rodrigo López, quien intentó definir de volea con el arco prácticamente desprotegido. Sin embargo, el mexicano no conectó el balón.
Pumas avisó por primera vez en el partido. Juninho recibió dentro del área, pero no logró controlar correctamente el balón cuando tenía opciones para definir. La jugada terminó en las manos de Hugo González, quien se quedó con el esférico sin mayores complicaciones y evitó el primer susto para Toluca.
Comienza el partido en el Estadio Nemesio Diez. Pumas realiza el saque inicial y ya rueda el balón en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026. Toluca buscará imponer condiciones desde los primeros minutos ante su afición, mientras los universitarios intentarán sorprender de visita y dejar atrás el tropiezo de la primera jornada.
El Estadio Nemesio Diez presenta un gran ambiente para el duelo entre Toluca y Pumas. Desde varios minutos antes del silbatazo inicial, las tribunas lucen prácticamente llenas, con la afición escarlata respondiendo al buen momento del equipo de Antonio Mohamed. El "Infierno" vuelve a convertirse en un escenario imponente, donde los seguidores locales esperan impulsar a los Diablos Rojos hacia su segunda victoria del Apertura 2026.
El arquero costarricense será una pieza fundamental para el conjunto universitario. Después de recibir tres goles en la primera jornada, Pumas necesita mayor solidez defensiva para competir en una cancha complicada.
Uno de los encuentros más atractivos de la jornada se vivirá en el Nemesio Diez. Aunque Pumas mantiene ventaja histórica con 52 victorias, los Diablos Rojos llegan con una racha de seis partidos consecutivos sin perder frente a los universitarios.
Toluca buscará comenzar con dos triunfos por tercer torneo consecutivo, mientras que Pumas intentará dejar atrás el tropiezo sufrido en su presentación.
Toluca busca confirmar el buen momento que vive desde la llegada de Antonio Mohamed. Los Diablos Rojos comenzaron el campeonato con un triunfo contundente por 0-2 ante Chivas en el Estadio Akron, con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo.
El equipo escarlata también llega respaldado por una racha positiva ante Pumas. Toluca acumula seis partidos consecutivos sin perder frente a los universitarios en Liga MX, incluyendo la victoria por 3-2 conseguida en marzo pasado.
Pumas enfrenta una situación distinta. El equipo dirigido por Esteban Solari debutó con una derrota por 0-3 ante Pachuca, un resultado que generó dudas sobre el funcionamiento defensivo y ofensivo del equipo.
Los universitarios intentarán evitar comenzar el Apertura 2026 con dos derrotas consecutivas, algo que ya ocurrió en el torneo anterior cuando Santos Laguna los derrotó en la primera jornada del Apertura 2025.