Así va Isaac del Toro en la Clasificación del Tour de Francia 2026 (Etapa 16)

Isaac del Toro se dijo contento con la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026. El mexicano acabó quinto en la Etapa 16, por lo que podrá dormir bien en la noche de este martes 21 de julio de 2026.

“Creo que puedo estar contento con mi contrarreloj. Después de lo exigente que fue la semana pasada y del susto que me llevé en Plateau de Solaison, ha ido bastante bien. Puedo estar contento y dormir bien esta noche. Algunas curvas estaban bastante resbaladizas, y la carretera no estaba especialmente bien en varios puntos del recorrido. Todo el mundo asumió los riesgos, porque sabemos que forman parte de la carrera”, señaló Isaac del Toro.

Isaac del Toro finalizó quinto en la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026, que se realizó el martes 21 de julio de 2026 AFP

El ciclista mexicano no se fija mucho del duelo con Paul Seixas, sino que procuran mantener una actitud positiva y sean los que meten tiempo a los demás. En la Clasificación general, Isaac del Toro se mantuvo tercero.

El originario de Ensenada, Baja California, está a 2’19” del tiempo de Remco Evenepoel, ganador de la contrarreloj de este martes y segundo general.

Isaac del Toro conservó el tercer puesto general del Tour de Francia 2026 AFP

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA (ETAPA 16):

Tadej Pogacar con tiempo de 56h 14’ 18”. Remco Evenepoel a +04’ 32”. Isaac del Toro a +06’ 51”. Paul Seixas a +07’ 11”. Juan Ayuso a +09’ 22”. Mattias Skjelmose a +10’ 14”. Lenny Martínez a +12’ 50”. Tom Pidcock a +12’ 59”. Jordan Jegat a +22’ 50”. Yannis Voisard a +24’ 18”.

Isaac del Toro conservó el 'maillot' blanco del Tour de Francia 2026 AFP

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.

- Etapa 9: Lugar 13.

- Etapa 10: Octavo lugar.

- Etapa 11: Lugar 49.

- Etapa 12: 59.

- Etapa 13: Lugar 39.

- Etapa 14: Segundo lugar.

- Etapa 15: Tercer lugar.

- Etapa 16: Quinto lugar.