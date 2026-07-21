Tour de Francia: Etapa 17, ¿ideal para Isaac del Toro?

El Tour de Francia continúa este miércoles 21 de julio de 2026 con la Etapa 17, que tendrá de salida Chambery y meta en Voiron, un recorrido de 174.7 kilómetros. ¿Ideal para Isaac del Toro? No, debido a que es ideal para los velocistas. El mexicano tratará de defender su tercera posición de la Clasificación general.

Después del recorrido de este miércoles, faltarán cinco etapas para que llegue a su fin el Tour de Francia.

El Tour de Francia 2026 deja a un lado la contrarreloj individual para dar paso a un terreno llano AFP

Después de la contrarreloj individual de este martes, se pasará a un terreno llano y para el jueves vuelve la montaña, un escenario ideal para los escaladores, como Isaac del Toro.

La Etapa 17 tendrá un Sprint Intermedio en Colombe, que repartirá de 4 a 25 puntos.

Aspectos de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026 AFP

¿A QUÉ HORA INICIA LA ETAPA 15 DEL TOUR DE FRANCIA?

A las 5:20 de la mañana es la salida neutralizada, tiempo de la CDMX.

LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 15:

- Cote de Bassa de Categoría 4, con 1.6 kilómetros de subida. Repartirá 1 punto.

- Cote de Rosillon de Categoría 4, con 1.7 kilómetros de subida. Repartirá 1 punto.

- Col des Pres de Categoría 3, con 3.6 kilómetros de subida. Repartirá 1 y 2 puntos.

- Cote de Saint-Jean D’Arvey, con 1.2 kilómetros de subida. Repartirá 1 punto.

Aspectos de la Etapa 16 del Tour de Francia 2026 AFP

La región de Chambery alojará por cuarta ocasión una etapa del Tour de Francia. La región tiene 60 mil 300 habitantes y pertenece a la prefactura del departamento de Saboya. La llamada “Ciudad de los Duques” sólo ha tenido una llegada de “La Grande Boucle”.

En el recorrido se encuentra la Les Charmettes, que fue construida en el siglo XVIII y que fue la residencia de Jacques Rousseau de 1736 a 1742.

¿DÓNDE VER LA ETAPA 17 DEL TOUR DE FRANCIA 2026?