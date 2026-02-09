Paulinho se queda en Toluca: el goleador que convirtió el sueño en costumbre

El Toluca decidió asegurar algo más que goles. Aseguró continuidad, identidad y a uno de los futbolistas que mejor ha entendido lo que significa vestir de rojo en los últimos años. Paulinho, el letal delantero portugués, renovó contrato con los Diablos hasta 2029, extendiendo una historia que ya es parte del presente dorado del club.

El anuncio no llegó acompañado de cifras ni cláusulas, sino de un mensaje cargado de simbolismo. En un video difundido por el propio Toluca, el atacante volvió la vista atrás y conectó su presente en la Liga MX con aquel niño que soñaba con estadios llenos y con goles que trascendieran el festejo.

Soñar con el estadio lleno, con tu nombre siendo coreado en las gradas, con goles que no solo celebran, sino hacen historia”, expresó Paulinho, poniendo en palabras lo que hoy vive cada quince días en el Nemesio Diez, convertido ya en uno de los escenarios más familiares de su carrera.

Desde su llegada al futbol mexicano, João Paulo Dias se convirtió en una pieza central del proyecto escarlata. Tres torneos, 48 goles y 10 asistencias explican una parte de su impacto, pero no alcanzan a dimensionar su peso en los momentos decisivos, donde su presencia ha marcado diferencias reales.

Tricampeón de goleo individual, el delantero portugués se instaló en una categoría reservada para muy pocos dentro de la Liga MX, consolidándose no solo como referente ofensivo, sino como símbolo de regularidad, contundencia y fiabilidad.

Su camino hasta Toluca tampoco fue casualidad.

“Viniendo de una tierra de navegantes, crucé el océano con valentía, con ilusión y con la certeza de que el destino también se construye”, compartió el atacante, aludiendo al salto desde Europa hacia un nuevo continente, donde terminó escribiendo su propia historia.

Esa apuesta encontró recompensa rápida. Cuatro títulos en 2025, incluido el bicampeonato de Liga MX, consolidaron al Toluca como uno de los equipos dominantes del futbol mexicano y a Paulinho como su principal referencia ofensiva. En cada conquista, su nombre apareció ligado a goles, presencia en el área y una conexión evidente con la tribuna.

Más allá de los trofeos, el delantero destacó el entorno que encontró en México.

“Hoy yo y mi familia estamos donde amamos y donde somos amados”, señaló, subrayando uno de los factores clave para que la renovación se diera de forma natural. “Jugar acá de quince en quince días es como vivir los sueños de niño otra vez”, añadió.

Toluca apuesta así por la continuidad de un futbolista que no solo produce, sino que representa una forma de competir. Hay tiempo por delante, al menos hasta 2029, para seguir sumando capítulos de éxito con un nombre que ya dejó de ser promesa para convertirse en certeza.