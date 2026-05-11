Final Concachampions 2026: Toluca vs Tigres cambia de horario

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ha hecho oficial una modificación en la logística para la Gran Final de la Copa de Campeones 2026 donde Toluca y Tigres se verán las caras.

Originalmente, el partido estaba programado para el 30 de mayo, tan solo unos días antes del arraque del Mundial 2026 que compartirán México, Estados Unidos y Canadá, pero ahora el horario se ha modificado.

Nuevo horario para el Toluca vs Tigres en la final de la Concacaf

Originalmente, el encuentro estaba previsto para iniciar unas horas más tarde; sin embargo, el organismo rector confirmó que el partido se recorrerá para dar inicio oficialmente a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Este ajuste de una hora busca optimizar la audiencia y la organización del evento, manteniendo la fecha del sábado 30 de mayo.

Dónde ver la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf

La transmisión en territorio mexicano estará a cargo de la cadena FOX tanto en su canal como en el servicio de streaming FOX One.

El Estadio Nemesio Díez: La sede del campeonato

La batalla por el título se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Díez, en la ciudad de Toluca. La emblemática "Bombonera" fue elegida como escenario de este partido único debido a que el conjunto escarlata logró un mejor desempeño estadístico a lo largo de las rondas previas, superando a rivales de la MLS como el LAFC.

Por su parte, los de la UANL llegan a esta instancia tras dejar en el camino a escuadras como el Nashville SC.

El partido será una revancha del Apertura 2025 donde Diablos Rojos y los Tigres de la UANL se enfrentaron para definir al monarca de la Liga MX con victoria para el cuadro dirigido por Antonio Mohamed.

Premios y boletos internacionales para el ganador

Más allá del trofeo físico y el prestigio regional, el equipo que resulte vencedor asegurará su lugar en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y, de manera primordial, obtendrá el codiciado boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA 2029 junto con Cruz Azul.