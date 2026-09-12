Toluca propina eléctrica goleada al nuevo millonario de Liga MX

Con tormenta eléctrica y 5 anotadores diferentes -incluyendo un tanto en propia puerta- Toluca aplastó 5-2 al nuevo millonario de la Liga MX, un Atlas que invirtió más de 600 millones de pesos en este último mercado de fichajes; los Diablos toman el liderato del Apertura 2026 a reserva del Clásico Joven.

La lluviosa noche en el Estado de México, comenzaba con el Nemesio Diez siendo testigo del compromiso correspondiente a la Jornada 8, donde no existía un claro favorito tras el buen paso de los Rojinegros en este semestre que se encuentra a la mitad de su Fase Regular.

Toluca 1-0 Atlas

Fue en el minuto 19 cuando el marcador se rompió en La Bombonera, misma que llegó desde el manchón penal desde las piernas de Alexis Vega, quien aprovechó una mano de Florian Monzón tras el centro de Helinho; pese a esperar hasta el último instante, Camilo Vargas no logró detener un nuevo penal en su paso por la Liga MX.

Toluca 2-0 Atlas

Los de Antonio Mohamed no dejaron respirar al nuevo millonario de la Liga MX, por lo que aprovecharon una recuperación en media cancha para que 4 toques más tarde, ‘Canelo’ Angulo celebrara (21’) un nuevo tanto en el compromiso.

Toluca 3-0 Atlas

No todo estaba dicho en la primera parte, y Federico Viñas sentenció la goleada en un lapso de 9 minutos, recibiendo un balón en los linderos del área, soportando los jalones por parte de los zagueros rivales y definiendo con pierna izquierda para colgar el balón en el ángulo y sumar su tercer gol en el semestre.

Toluca 3-1 Atlas

Con el inicio del segundo tiempo, los Rojinegros modificaron y prácticamente de inmediato lograron recortar distancias tras el cabezazo de Florian Monzón, quien se ‘quitó la espina’ luego de haber cometido el penal que terminó en el primer tanto Escarlata.

Toluca 4-1 Atlas

Ingresando al medio tiempo, Paulinho también apareció en el marcador, aprovechando una triangulación en la cercanía del área que acabó en sus pies, por lo que el portugués únicamente frenó el esférico con pierna derecha y definió de zurda, engañando a Camilo Vargas y regresando a la goleada en el 53’.

Toluca 5-1 Atlas

Finalmente, el último tanto del compromiso en la capital del Estado de México cayó por conducto de Jorge Rodríguez, sufriendo un autogol al momento de intentar rechazar el servicio de Jesús Gallardo, sellando la derrota y sufriendo su segundo descalabro en el Apertura 2026.

Tormenta eléctrica alargó la agonía Rojinegra

Antes de escuchar el silbatazo final, Mario Terrazas detuvo el cotejo entre Diablos y Rojinegros debido a la presencia de tormenta eléctrica, lo que mantuvo el compromiso sin actividad durante poco más de media hora.

Toluca 5-2 Atlas

Pese a la reacción visitante por conducto de Duk (79') los dirigidos por Antonio Mohamed sellaron la goleada y momentáneamente escalaron al liderato del Apertura 2026 en espera de lo que suceda con América en el Clásico Joven, mientras que Atlas se estancó en 13 puntos y podría terminar la Jornada 8 fuera de puestos de Liguilla.

El partido entre Toluca y Atlas fue suspendido más de media hora por presencia de tormenta eléctrica. Mexsport

BFG