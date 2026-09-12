Luis Jiménez se disculpa con la afición de Necaxa y recibirá sanción interna

Luis Jiménez, portero de Necaxa, ofreció disculpas por el gesto ofensivo que realizó contra la afición después de ser expulsado durante la derrota por 1-0 ante Puebla en la Liga MX. El guardameta reconoció que su comportamiento fue incorrecto y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

La reacción del jugador se produjo después de los reclamos de los seguidores de los Rayos por la tarjeta roja y por el gol que terminó definiendo el encuentro ante la Franja. Al salir de la cancha, Jiménez respondió a las protestas con un gesto ofensivo que provocó la desaprobación de los aficionados.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó un mensaje en el que reconoció su error y aseguró que trabajará para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Lo que hice al salir de la cancha estuvo mal. No hay justificación. Asumo mi responsabilidad y reconozco que mi comportamiento no representa los valores, el respeto y la identidad de este club”, escribió.

Necaxa aplicará una sanción a Luis Jiménez

Después de las disculpas del portero, Necaxa publicó un video en sus redes sociales en el que el propio Jiménez volvió a referirse a lo sucedido. Reiteró su arrepentimiento y señaló nuevamente que su conducta no representa los valores de la institución.

El mensaje del jugador estuvo acompañado por la postura oficial del club. Necaxa indicó que el guardameta reconoció el error cometido y ofreció disculpas tanto a la institución como a sus compañeros y a la afición.

La directiva también determinó aplicar una sanción económica y deportiva por la conducta mostrada después de su expulsión. El club estableció que los valores, el escudo y la afición están por encima de cualquier nombre, por lo que la acción tendrá consecuencias para el futbolista.

Además de la sanción que impondrá la institución, Jiménez no podrá participar en el siguiente partido de Necaxa debido a la expulsión que recibió frente a Puebla.

Necaxa también cambió de entrenador

El incidente con el guardameta ocurrió en medio de un momento complicado para el conjunto hidrocálido. Horas antes de las disculpas del futbolista y de la postura institucional, la directiva anunció la salida de Martín Varini como entrenador.

El técnico uruguayo dejó el cargo debido a los resultados obtenidos durante la primera parte del Apertura 2026. Necaxa tendrá que definir ahora quién asumirá la responsabilidad de intentar acercar al equipo a los puestos de liguilla.

Con la salida de Varini y la ausencia de Jiménez por su expulsión, el conjunto de Aguascalientes afrontará su siguiente compromiso con cambios tanto en el banquillo como en la portería.