¡México sube al podio! Plata en Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

La coahuilense Dafne Quintero conquistó la medalla de plata en el Arco Compuesto de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Saltillo 2026, luego de caer 144-145 ante la estadunidense Alexis Ruiz.

La arquera mexicana tuvo un gran apoyo de los aficionados y paisanos en la Plaza de Armas, pero la estadunidense se impuso en el desempate.

Dafne Quintero tuvo el apoyo de sus paisanos en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Saltillo 2026 Conade

La medalla de plata es la segunda presea que conquista México en el certamen. Dafne Quintero conquistó el bronce en dos ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

“El duelo contra Dafne estuvo muy reñido; literalmente se decidió en la última flecha. No puedo ni describir la alegría que siento ahora mismo”, declaró Alexis Ruiz ante World Archery.

Alexis Ruiz se convirtió en la primera estadunidense del circuito de arco compuesto femenino desde Jamie Van Natta en Tokio 2021.

La arquera de 27 años también reveló que aún se recupera de un grave accidente que sufrió hace unas semanas.

PRIMERA MEDALLA DE MÉXICO EN LA COPA DEL MUNDO DE TIRO CON ARCO SALTILLO 2026

Rodrigo González tuvo un debut exitoso en la Final de la Copa del Mundo, al conseguir la medalla de bronce en compuesto tras imponerse 149-147 al colombiano Pablo Gómez. Esta fue la primera presea de México en la competencia.

Saltillo es la quinta sede mexicana de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, después de las celebradas en Mérida 2006, Ciudad de México 2015, Tlaxcala 2022, Hermosillo 2023 y Tlaxcala 2024.

Los cuatro ganadores de las finales serán proclamados campeones de la Copa del Mundo 2026 y recibirán el correspondiente premio económico.