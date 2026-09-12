Debuts en la Liga MX: Ulises Martínez y Ronaldo Beltrán, ¿quiénes son?

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX estuvo marcada por dos debuts: Ulises Martínez (18 años) y Ronaldo Beltrán (24 años).

El primer debut se dio en el partido entre Atlante y Pachuca. Cuando el duelo ya estaba definido, el técnico Benjamín Mora mandó a la cancha a Ulises Martínez Reynoso por Alan Bautista al minuto 76.

Ulises Martínez entró a la cancha del Estadio Azteca al minuto 76, en el duelo entre Atlante y Pachuca Tuzos del Pachuca

¿QUIÉN ES ULISES REYNOSO DEL PACHUCA?

Ulises Natanael Martínez Reynoso es originario de Ameca, Jalisco.

Fecha de nacimiento: 29 de mayo de 2008.

Estatura: 1.6 m.

El joven formado en el Alto Rendimiento Tuzo está registrado como delantero en las Fuerzas Básicas Sub-21 del Pachuca. Asimismo, he tenido actividad en la Sub-17 y Sub-19 (disputó la Copa Promesas 2025).

En el Apertura 2026 de la Sub-19, el joven suma seis goles en misma cantidad de partidos disputados, todos de titular.

“Se siente muy bonito y más cuando es un Estadio del Mundial y está grandísimo. No pensé, dejé que fluyera todo. Que le echen ganas y que luchen por sus sueños, que se va a lograr”, fueron las palabras de Ulises Reynoso tras su debut, en la victoria de 0-3 del Pachuca.

En la cancha del Estadio Azteca salió con el número 221 en los dorsales y al final del encuentro fue con su familia, a quien le dedicó el encuentro.

“Siempre han estado ahí desde que empecé. Dedicado a mi familia y a todos los que me han apoyado”, señaló.

¿QUIÉN ES RONALDO BELTRÁN DEL TOLUCA?

Ronaldo Beltrán Dimas.

Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 2002.

Lugar de Nacimiento: Ahome, Sinaloa, México.

Estatura: 1.82 m.

Pie dominante: Diestro.

El portero Ronaldo Beltrán Dimas fue titular con el Toluca en su partido ante Atlas de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

Ronaldo Beltrán llegó al Toluca en 2017 para jugar con la Sub-15, forjado en la cantera escarlata. El portero tuvo su debut en la Liga de Expansión un 7 de febrero de 2026 y este sábado 12 de septiembre de 2026, debutó en la Liga MX en la victoria de 5-2 de los Diablos sobre el Atlas en el Estadio Nemesio Diez.