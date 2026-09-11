Liga MX: Todos los detalles de la Jornada 8 llena de Clásicos y anormal calendario
La Jornada 8 del Apertura 2026 tendrá como platillo fuerte el Monterrey Vs Tigres y Cruz Azul Vs América; conoce todos los detalles del anormal calendario
En un atípico calendario para la Jornada 8 que se disputará entre el viernes 11 y lunes 14 de septiembre, estos son los días, horarios, partidos, canales y estadios en los que se jugarán los compromisos correspondientes al Apertura 2026 de Liga MX, donde destacan: Monterrey Vs Tigres, Cruz Azul Vs América y Chivas Vs Pumas.
Con dos clásicos y un partido entre grandes del futbol mexicano, la Jornada 8 del Apertura 2026 marcará el meridiano de la Fase Regular del certamen.
Los partidos arrancarán el viernes 11 y concluirán el lunes 14 de septiembre debido a la reprogramación de los compromisos de la Jornada 7 debido al calendario de la Leagues Cup 2026, misma que terminó conquistando Toluca.
Estos son todos los detalles de los partidos:
Partidos viernes 11 de septiembre
19:00 / Necaxa Vs Puebla / Fox y Fox One - Estadio Victoria.
21:00 / Atlante Vs Pachuca / Azteca 7, ESPN y Disney+ - Estadio Banorte.
21:10 / Xolos Vs Querétaro / Fox, Fox One y Caliente TV - Estadio Caliente.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Partidos sábado 12 de septiembre
17:05 / Toluca Vs Atlas / Canal 5, TUDN y VIX - Estadio Nemesio Diez.
19:10 / Monterrey Vs Tigres / Canal 5, TUDN y VIX - Estadio BBVA.
21:15 / Cruz Azul Vs América / Canal 5, TUDN y VIX - Estadio Banorte.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Partidos domingo 13 de septiembre
19:00 / Santos Vs FC Juárez / Vix, ESPN y Disney+ - Estadio Corona.
19:07 / Chivas Vs Pumas / Prime Video - Estadio Akron.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Partidos lunes 14 de septiembre
19:00 / León Vs Atlético San Luis / Fox y Fox One - Estadio Nou Camp.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG