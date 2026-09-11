Liga MX: Todos los detalles de la Jornada 8 llena de Clásicos y anormal calendario

En un atípico calendario para la Jornada 8 que se disputará entre el viernes 11 y lunes 14 de septiembre, estos son los días, horarios, partidos, canales y estadios en los que se jugarán los compromisos correspondientes al Apertura 2026 de Liga MX, donde destacan: Monterrey Vs Tigres, Cruz Azul Vs América y Chivas Vs Pumas.

Con dos clásicos y un partido entre grandes del futbol mexicano, la Jornada 8 del Apertura 2026 marcará el meridiano de la Fase Regular del certamen.

Los partidos arrancarán el viernes 11 y concluirán el lunes 14 de septiembre debido a la reprogramación de los compromisos de la Jornada 7 debido al calendario de la Leagues Cup 2026, misma que terminó conquistando Toluca.

Estos son todos los detalles de los partidos:

Partidos viernes 11 de septiembre

19:00 / Necaxa Vs Puebla / Fox y Fox One - Estadio Victoria.

21:00 / Atlante Vs Pachuca / Azteca 7, ESPN y Disney+ - Estadio Banorte.

21:10 / Xolos Vs Querétaro / Fox, Fox One y Caliente TV - Estadio Caliente.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Victoria de Aguascalientes cuenta con una capacidad para poco más de 23,000 espectadores. Mexsport

Partidos sábado 12 de septiembre

17:05 / Toluca Vs Atlas / Canal 5, TUDN y VIX - Estadio Nemesio Diez.

19:10 / Monterrey Vs Tigres / Canal 5, TUDN y VIX - Estadio BBVA.

21:15 / Cruz Azul Vs América / Canal 5, TUDN y VIX - Estadio Banorte.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Apertura 2026 de la Liga MX se suspendió por Leagues Cup; la Final podría postergarse por Toluca. Mexsport

Partidos domingo 13 de septiembre

19:00 / Santos Vs FC Juárez / Vix, ESPN y Disney+ - Estadio Corona.

19:07 / Chivas Vs Pumas / Prime Video - Estadio Akron.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Pletórico el Estadio Akron previo a partido de Liga MX. Mexsport

Partidos lunes 14 de septiembre

19:00 / León Vs Atlético San Luis / Fox y Fox One - Estadio Nou Camp.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG