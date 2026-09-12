Atlas rompe el mercado: más de 600 millones de pesos en fichajes

Atlas cerró el mercado de verano de la Liga MX como el equipo que más dinero destinó a fichajes, con una inversión superior a los 600 millones de pesos. El gasto del conjunto rojinegro estuvo marcado por la incorporación de Elías Montiel, quien se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club.

El mercado para los clubes del futbol mexicano terminó este viernes 11 de septiembre, después de un periodo en el que los equipos realizaron movimientos para reforzar sus planteles de cara a la nueva temporada. En el caso del conjunto tapatío, la inversión superó los 40 millones de dólares al considerar la llegada de Kevin Zenón.

De acuerdo con estimaciones de Transfermarkt, Atlas había destinado más de 35 millones de euros antes de concretar el fichaje del argentino. Esa cantidad representaba poco más de 500 millones de pesos, cifra que aumentó con la última incorporación del mercado.

Elías Montiel encabezó la inversión del Atlas

El fichaje de Elías Montiel representó una inversión de 12 millones de dólares para el Atlas. El mediocampista mexicano se convirtió así en la compra más costosa realizada por la institución.

El desglose de las operaciones reportadas es el siguiente:

Duk: 2.32 millones de dólares.

2.32 millones de dólares. Florián Monzón: 3.42 millones de dólares.

3.42 millones de dólares. Jorge Sánchez: 3.48 millones de dólares.

3.48 millones de dólares. Ryan Mmaee: 3.48 millones de dólares.

3.48 millones de dólares. Adonis Frías: 3.6 millones de dólares.

3.6 millones de dólares. Luis Esteves: 6.96 millones de dólares.

6.96 millones de dólares. Elías Montiel: 12 millones de dólares.

A esta cantidad se añadió Kevin Zenón, cuyo fichaje se concretó durante las últimas horas del mercado y tuvo un costo cercano a los seis millones de dólares. Con esa operación, la inversión total del Atlas superó los 40 millones de dólares.

Las cifras corresponden a estimaciones de Transfermarkt, debido a que los montos oficiales de las operaciones no son públicos. El sitio especializado registra costos y movimientos de futbolistas.

Monterrey y América superaron los 25 millones

Monterrey ocupó el segundo lugar de gasto en el mercado de verano con incorporaciones como Orbelín Pineda, Hugo Cuypers y Diego Rossi, cuyos movimientos superaron los 25 millones de dólares.

América también rebasó esa cantidad con Santiago Ramos Mingo, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo y Miguel Borja. A esa inversión se sumaron los pagos de las cláusulas de Ícaro da Conceição y Thiago Espinoza.

Toluca, por su parte, desembolsó poco más de 17 millones de dólares por Federico Viñas y Brian Barboza, aunque este último se incorporará al equipo hasta inicios de 2027.

Con el cierre del mercado, Atlas terminó como el club con mayor inversión estimada entre los equipos de la Liga MX durante el verano.