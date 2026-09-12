¡Lejos del lleno! Cruz Azul Vs América sufre miles de boletos disponibles

Cruz Azul será local frente al América este sábado 12 de septiembre en la cancha del Estadio Banorte, Clásico Joven que podría lucir una entrada lejos del lleno debido al alto precio de los boletos en las distintas zonas de la tribuna.

Con costos desde los $750 hasta los $2,400, los boletos se encuentran a la venta desde inicio de semana, sin embargo, a pocas horas de que empiece a rodar el balón en el sur de la capital del país, existen miles de entradas disponibles alrededor del recinto.

América es líder general del Apertura 2026 con 16 puntos, mientras que Cruz Azul lucha por mantenerse en sitios de Liguilla luego de los 4 triunfos y 3 derrotas que acumulan los comandados por Joel Huiqui, mismos que defienden el título de la Liga MX y que esta noche tratarán de dar un golpe de autoridad frente al odiado rival.

El Clásico Joven está pactado para arrancar a las 21:15 horas (tiempo de la CDMX) compromiso en el que Luis Enrique Santander será el árbitro designado para impartir justicia y que podrá sintonizarse a través de TV Abierta, TV de paga y plataformas de streaming.

A poco más de 5 horas de que arranque el partido, aún existen miles de boletos disponibles para Cruz Azul Vs América. Captura de pantalla

Aficionados estallan contra precio de boletos

Por su parte, los seguidores de La Máquina no dejaron pasar el momento y externaron su inconformidad sobre el precio de los boletos para el duelo ante América, argumentando que no son los ideales tras el paso del equipo en el Apertura 2026 que está por llegar a la mitad de la Fase Regular:

“Ñeh, te la bañaste con los precios”.

“P*nche rugido de tripas, muertos de hambre”.

“Horario c*lero y precios peores, ahora sí se m*maron”.

“Bien p*nches caros. Como si fuéramos millonarios y el equipo estuviera jugando bien ching*n”.

BFG